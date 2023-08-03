明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：港金飾股變身內需股 生不逢時

【明報專訊】今年初中港「復常」重啟通關，市場預期兩地交流愈趨頻繁，以及旅客大幅增長，將會帶動零售品股復蘇。與旅客數目及消費金額密切相關的金飾股，包括周大福（1929）、六福（0590）及周生生（0116）等，都曾被視為「復常概念股」，在今年初一度備受追捧。

事實上，這3家公司也同樣交出相對優秀的營運數據。市值最大的周大福，今年第二季度零售值按年增加接近三成，其中內地市場升約25%，而香港市場則急升64%；六福今年第二季度的零售值亦按年增加24%，並期望今個財政年度可恢復並超越2019財年的表現。至於周生生則率先發布盈喜公告，預期今年上半年純利介乎8億至8.5億元，較去年同期增加約七至八成。

金飾股營運數據向好，理應帶動股價向上。然而，想像和現實往往有差距，這幾家公司今年以來的股價表現並不理想。周大福昨日收報13.1元，較今年高位17.16元跌約24%；六福股價亦較今年高位跌約28%。至於周生生受盈喜帶動，昨日升近一成，但與今年高位12.65元計，仍跌超過兩成。

通關後訪港旅客少預期 未達疫前六成

要解讀金飾股的「異常」，必須由疫情期間這些企業營運策略的變化開始說起。

疫前訪港旅客多，這些旅客具消費能力，也多願意在港消費，加上上述的金飾股在內地旅客中已有一定知名度，在管理層的角度，業績取得穩定增長，是繼續做好香港業務，並利用其品牌知名度，逐步開拓內地市場。故此，在疫前，金飾股按地區業務佔比，港澳地區大概佔三成至六成左右。

然而，隨着疫情出現，中港封關，旅客不再來港，香港業務收入大幅下跌。為順應「新常態」，管理層加大投資內地市場，令中港業務佔比出現較大的變化。其中，周大福由2019/2020年財政年度內地佔其收入約72%，增加至2022/2023財年的86%；六福也由2019/2020的44%，增加至2021/2022財年的57%；至於周生生，也由2019年的54%，增加至2022年的66.7%。可以見到，隨着3年疫情，過去被市場認定的「本地旅遊概念股」，已漸變成內地消費品及內需股概念。

內地經濟放緩 影響奢侈品需求

現時中港通關，對金飾股的香港業務帶來一定貢獻，但目前而言並沒有預期中明顯。據旅遊發展局數據，由今年1月通關後，至4月份旅客人數持續上升，當月達到接近290萬人次，但其後訪港旅客不升反跌，對比2019年上半年，每月訪港旅客數目超過500萬人，目前訪港旅客仍未及疫前的六成。旅客較預期少，反映香港業務佔比仍然不大，這些金飾股在內地的表現更受市場留意。

雖說今年第二季這幾家金飾股都交出不俗的成績，但必須留意，去年第二季初，正值上海爆發疫情而導致「封城」，擾攘超過一個月才逐步放寬，對消費的影響較大，也造成基數較低的情况，導致上季度出現較明顯的反彈。同時，由於目前金飾股的內需性質較為突顯，適逢內地經濟增長開始放緩，有機會影響奢侈品的需求。

基於上述因素，即使部分金飾股在估值上相對低廉，例如六福及周生生的市盈率僅得約10倍及15倍，仍都令投資者卻步。

[徐風 隨風投資]

上 / 下一篇新聞