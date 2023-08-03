徐風：港金飾股變身內需股 生不逢時

事實上，這3家公司也同樣交出相對優秀的營運數據。市值最大的周大福，今年第二季度零售值按年增加接近三成，其中內地市場升約25%，而香港市場則急升64%；六福今年第二季度的零售值亦按年增加24%，並期望今個財政年度可恢復並超越2019財年的表現。至於周生生則率先發布盈喜公告，預期今年上半年純利介乎8億至8.5億元，較去年同期增加約七至八成。

金飾股營運數據向好，理應帶動股價向上。然而，想像和現實往往有差距，這幾家公司今年以來的股價表現並不理想。周大福昨日收報13.1元，較今年高位17.16元跌約24%；六福股價亦較今年高位跌約28%。至於周生生受盈喜帶動，昨日升近一成，但與今年高位12.65元計，仍跌超過兩成。

通關後訪港旅客少預期 未達疫前六成

要解讀金飾股的「異常」，必須由疫情期間這些企業營運策略的變化開始說起。

疫前訪港旅客多，這些旅客具消費能力，也多願意在港消費，加上上述的金飾股在內地旅客中已有一定知名度，在管理層的角度，業績取得穩定增長，是繼續做好香港業務，並利用其品牌知名度，逐步開拓內地市場。故此，在疫前，金飾股按地區業務佔比，港澳地區大概佔三成至六成左右。

然而，隨着疫情出現，中港封關，旅客不再來港，香港業務收入大幅下跌。為順應「新常態」，管理層加大投資內地市場，令中港業務佔比出現較大的變化。其中，周大福由2019/2020年財政年度內地佔其收入約72%，增加至2022/2023財年的86%；六福也由2019/2020的44%，增加至2021/2022財年的57%；至於周生生，也由2019年的54%，增加至2022年的66.7%。可以見到，隨着3年疫情，過去被市場認定的「本地旅遊概念股」，已漸變成內地消費品及內需股概念。

內地經濟放緩 影響奢侈品需求

現時中港通關，對金飾股的香港業務帶來一定貢獻，但目前而言並沒有預期中明顯。據旅遊發展局數據，由今年1月通關後，至4月份旅客人數持續上升，當月達到接近290萬人次，但其後訪港旅客不升反跌，對比2019年上半年，每月訪港旅客數目超過500萬人，目前訪港旅客仍未及疫前的六成。旅客較預期少，反映香港業務佔比仍然不大，這些金飾股在內地的表現更受市場留意。

雖說今年第二季這幾家金飾股都交出不俗的成績，但必須留意，去年第二季初，正值上海爆發疫情而導致「封城」，擾攘超過一個月才逐步放寬，對消費的影響較大，也造成基數較低的情况，導致上季度出現較明顯的反彈。同時，由於目前金飾股的內需性質較為突顯，適逢內地經濟增長開始放緩，有機會影響奢侈品的需求。

基於上述因素，即使部分金飾股在估值上相對低廉，例如六福及周生生的市盈率僅得約10倍及15倍，仍都令投資者卻步。

[徐風 隨風投資]