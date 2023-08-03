明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

幣安繞過禁令 內地交易7000億

【明報專訊】全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在西方市場面臨監管整頓之際，中國業務成了幣安的重要支柱。雖然中國於2021年將加密貨幣交易列為非法，但根據《華爾街日報》取得的內部數據，以及幣安現任和前任員工披露的消息，幣安暗中繞過中國的交易禁令，每月為內地的幣安用戶進行多達900億美元（7020億港元）的加密貨幣資產交易，使中國成為幣安最大市場。若不計入一些超大型交易者的交易，中國市場佔該交易所全球交易量兩成。

中國活躍用戶91萬

受監管整頓影響，幣安於2017年退出中國市場。公司發言人稱，幣安網站在中國被屏蔽，中國用戶無法到訪。不過《華爾街日報》引述幣安的內部文件稱，該公司助中國用戶規避限制，具體方法是先引導他們到訪一些帶中文域名的網站，然後再將客戶引導至幣安網站。

據幣安一個名為Mission Control的內部平台顯示，幣安在中國的活躍用戶達91萬，今年5月交易額逾900億美元，其中大部分交易是與加密貨幣掛鈎的期貨合約。美國禁止加密貨幣期貨交易。

幣安內部人士稱，儘管中國禁止加密貨幣資產交易，幣安的調查團隊仍與中國執法部門合作，偵查中國活躍用戶的潛在犯罪活動。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕加密貨幣 中國 幣安（Binance）

上 / 下一篇新聞