幣安繞過禁令 內地交易7000億

中國活躍用戶91萬

受監管整頓影響，幣安於2017年退出中國市場。公司發言人稱，幣安網站在中國被屏蔽，中國用戶無法到訪。不過《華爾街日報》引述幣安的內部文件稱，該公司助中國用戶規避限制，具體方法是先引導他們到訪一些帶中文域名的網站，然後再將客戶引導至幣安網站。

據幣安一個名為Mission Control的內部平台顯示，幣安在中國的活躍用戶達91萬，今年5月交易額逾900億美元，其中大部分交易是與加密貨幣掛鈎的期貨合約。美國禁止加密貨幣期貨交易。

幣安內部人士稱，儘管中國禁止加密貨幣資產交易，幣安的調查團隊仍與中國執法部門合作，偵查中國活躍用戶的潛在犯罪活動。

（綜合報道）

[國際金融]