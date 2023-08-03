幣安繞過禁令 內地交易7000億

【明報專訊】全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在西方市場面臨監管整頓之際，中國業務成了幣安的重要支柱。雖然中國於2021年將加密貨幣交易列為非法，但根據《華爾街日報》取得的內部數據，以及幣安現任和前任員工披露的消息，幣安暗中繞過中國的交易禁令，每月為內地的幣安用戶進行多達900億美元（7020億港元）的加密貨幣資產交易，使中國成為幣安最大市場。若不計入一些超大型交易者的交易，中國市場佔該交易所全球交易量兩成。
中國活躍用戶91萬
受監管整頓影響，幣安於2017年退出中國市場。公司發言人稱，幣安網站在中國被屏蔽，中國用戶無法到訪。不過《華爾街日報》引述幣安的內部文件稱，該公司助中國用戶規避限制，具體方法是先引導他們到訪一些帶中文域名的網站，然後再將客戶引導至幣安網站。
據幣安一個名為Mission Control的內部平台顯示，幣安在中國的活躍用戶達91萬，今年5月交易額逾900億美元，其中大部分交易是與加密貨幣掛鈎的期貨合約。美國禁止加密貨幣期貨交易。
幣安內部人士稱，儘管中國禁止加密貨幣資產交易，幣安的調查團隊仍與中國執法部門合作，偵查中國活躍用戶的潛在犯罪活動。
（綜合報道）
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