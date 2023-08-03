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經濟

話你知：標普12年前出手 破天荒降美評級

【明報專訊】評級機構惠譽出手調低美國主權評級，引來市場震盪。不過惠譽非首家出手調低美國主權評級的評級機構，同業標準普爾早在2011年8月5日（周五）在美股收市後出手調低美國評級，由AAA調低至AA+。標普當時出手，與時任總統奧巴馬政府最後數小時才就提升債務上限達成協議有關。當年公布後的周一開市，道指急挫逾600點，納指大跌6.9%，為金融海嘯後表現最差。

當年引發股災 納指大跌6.9%

標準普爾評級小組主管John Chambers今年6月接受訪問時，強調當年承受很大的壓力，甚至感覺人身安全受到威脅，但堅持決定是正確的。當年標普歷來首降美國主權評級，在隔周一即同年8月8日引發美股大跌市。已經退休的John Chambers不諱言，當年了解到這是史無前例，更形容：「這可能是我職業生涯中最重大的決定，絕不容易。」他對之後遇到尖酸批評毫無準備，他和其他決策成員之後更被電郵欺凌，亦開始遇到嚴重威脅，並說：「每次在早上及晚上遛狗，我都要有保鑣伴隨，並有長達6個月不敢乘地鐵，因為恐怕被推往迎面而來的列車。」

瑞銀昨晚發表的環球利率策略報告認為，今次市場震盪預期不會再如12年前般巨大，但仍存在夏季交投偏低債價超跌的風險。目前三大評級機構已有兩家下調美債評級，相信大部分投資者亦會檢討其本身對美債的評級。

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