惠譽突降美評級 推冧全球股市 指負債高憂未來3年財政惡化 耶倫斥武斷

明報記者 鄺海盈

惠譽在聲明中提到「下調美國評級反映未來3年該國財政料將惡化、政府總體債務負擔高企且不斷增長」，亦再次削弱對華府財政管理的信心。惠譽預期美國財赤相對今年經濟（GDP）比率急升至6.3%，遠較2022年的3.7%為高，2024年再升至6.6%；政府債務相對GDP比率今年約112.9%，2025年升至118.4%，較AAA評級國家的中位數39.3%高出逾2.5倍（見表）。

5月債限危機時已提出警告

根據國際貨幣基金組織（IMF）統計，七大工業國（G7）中，美國的一般政府債務佔GDP比率為G7中第三高，僅次於日本及意大利（見圖）。

事實上，三大國際評級機構中，標普早於2011年8月已率先下調美國評級，時隔10多年，惠譽亦下調美國評級。今年5月，美國再出現債務危機時，惠譽當時已警告美國有降級風險，雖然債務談判最終解決，但惠譽稱，美國在債務上限問題上一再陷入僵局，以及在千鈞一髮時才出現解決方案，削弱人們對美國財政治理的信心。耶倫回應時批評惠譽，直斥其行動「武斷」，且是基於過時的數據，又稱美國國債仍然是世界上最安全和最具流動性的資產，而且美國經濟基本面是強勁的。美國前財長薩默斯（Larry Summers）及諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）均表態批評惠譽的決定欠理據。

分析：債息上升 股票料受壓

渣打銀行北亞首席投資總監鄭子豐認為，在市場流動性收緊的環境下，美國評級下降的影響較為明顯，短期內在債券市場會有波動，債息成本上升。債息上升同時令一些風險資產（Risk Asset）如股票等受壓，尤其在過去兩星期中，新興市場有所反彈，預計有借勢回吐空間。不過，以中長期而言，由於美國國債仍是最安全的資產類別，預料除非流動性突然收縮，否則影響有限。