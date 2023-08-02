龍彩霞：紐約梅隆：通脹下宜選穩定派息股

投資要考慮回報外，同時也要顧及風險。以往在低息環境下，投資者會追求增長型投資（growth investment），而價值投資（value investment）則被大眾忽視，但當2022年初由於通脹和利率上升，價值投資再度受到投資者的關注。 John Bailer表示，2021年底以來，價值型資產和短期資產的表現優於增長型資產。過往央行利用量化寬鬆（Quantitative easing，簡稱QE）的貨幣政策，希望藉由擴張性貨幣政策，刺激經濟增長及樓市。但當低息環境轉變，通脹來臨和長期的不確定性，價值股票的領導地位奠定基礎，同時資產負債表中擁有現金流的股份表現更好一些。

通脹來臨 價值股票顯領導地位

全球股市掀起AI浪潮，不少科技股前景獲投資者追捧，John Bailer表示，市場憂心這波受到資金追捧的AI熱潮，是否會重演2000年的網絡泡沫？他認為現時科技公司距離泡沫階段仍很遠，雖然市場不可避免地將AI熱潮與網絡泡沫進行比較，但是現時不少科技巨擘都已經建立良好的現金流狀况，這與過去許多在網絡泡沫崩潰期間被淘汰、缺乏可行商業案例的小公司不同。

另外，紐約梅隆推出「紐約梅隆亞洲股票入息投資基金」，該基金以FTSE Asia Pacific ex Japan TR Index為基準指數，旨在提供具長期資本增長潛力的收入。該基金按股息率篩選，同時，亞洲市場中捕捉股息及長遠主題式投資增長機遇方面具優勢。

Zoe Kan表示：「在目前充滿不確定性的市况下，一個同時具備防禦力並投資於亞洲市場上富增長潛力資產的亞洲收益策略，對投資者而言尤其合時。我們堅持有紀律地買賣股份，篩選出高質素而又派付健康水平股息的公司。」

Zoe Kan表示，上年亞洲受到地緣政治、歐美進入加息周期所影響，令亞洲股市較為波動，亞洲市場估值偏低，穩定派息公司有助投資組合回報。其中印度經濟增長可期，對印度前景也看高一線。

至於內地市場仍看好，經過疫情後，零售環境有改善，例如好多高檔次名牌如Burberry、LV及愛馬仕銷售情况都呈增長。而地產行業有小型復蘇，但要留意銷售情况。與其他地區一樣，隨着全球通脹和利率上升，亞洲經歷了艱難的2022年，但美元走強對它的打擊尤其嚴重，美元對該地區的貨幣政策造成壓力。因為利率上升的影響尚未消化，但她對亞洲抵禦這場風暴的能力相對樂觀。科技股獲市場追捧，但由於環球息率影響有所調整。

看好亞洲抗利率上升能力

她表示，對印尼的長期前景持樂觀態度，該國擁有強大的人口結構，並且一直是回流和不斷增長的外國直接投資的受益者。事實上，電動汽車供應鏈中的幾家公司已經在印尼建立了製造和生產基地，她也看好印度尼西亞銀行業前景。

紐約梅隆投資管理大中華區分銷業務主管王永鏗表示：「除了我們現有的高質素股票入息產品系列外，推出『紐約梅隆亞洲股票入息投資基金』為香港投資者再添選澤。雖然不確定性仍充斥市場，亞洲的結構性主題式增長及日益進步的企業質素能為投資者帶來機遇。本地投資者可透過股票入息策略投資於更廣泛的亞洲市場，受益於複利的同時亦能捕捉區內的增長。」

明報記者 龍彩霞

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