MOUNT POKFULAM 擬現樓推涉7幢洋房

宏安地產執行董事程德韻表示，項目提供7幢洋房，每幢實用面積約4000餘方呎，各自設地段門牌、花園、車庫、升降機及泳池，樓層高度達4.5米，採全智能家居系統外，更設軍事級三重保安防線。

親海駅伙Alipay推積分賞

親海駅II期最快本周開價，長實營業部首席經理郭子威表示，是次推廣分為兩個活動，「愛POINT即賞」為參觀示範單位的人士提供等值50元的50,000分A.Point積分；「愛PAY優惠」則為買家提供不同積分獎賞，例如開放式或1房戶買家可獲相當於現金10,000元的積分；2房戶獲20,000元；3房戶獲30,000元，該積分除可用作現金扣減外，還可換取合作商戶的優惠券，甚至可透過AlipayHK繳交項目管理費，並以現金形式扣取A.Point積分。

踏入8月，個別新盤餘貨即錄成交。億京旗下已屆現樓的大埔白石角海日灣，本月首錄一手成交，項目以招標形式售出COURT D 2座10樓B室，實用面積1363方呎，3房1套間隔，成交價2631.6萬元、實呎19,307元，成交價相比同座對上一個相同面積及間隔的單位（11樓B室）低約29.4萬元或1.1%。嘉里（0683）旗下已屆現樓九龍半山龍駒道緹外，上載新銷售安排，落實周六起招標推售2座5樓B室，實用面積4364方呎，4房4套間隔，設159方呎大露台、39方呎工作平台與私人升降機往大堂，並於當日中午12時正截止認購登記。項目自去年10月首次招標以來累沽2伙，套現逾4.99億元。