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經濟

香港地產

恒地太古濱海街舊樓批強拍 底價逾63億創紀錄

【明報專訊】恒地（0012）及太古地產（1972 ）合作進行收購的鰂魚涌英皇道983至987A及濱海街16至94號一列舊樓，昨獲土地審裁處批出強拍令，底價63.1億元，創本港物業強拍史上最貴底價的項目。

去年3月批建44萬呎商住項目

恒地及太古地產對項目批出強拍令表示歡迎，將參與日後進行的強制拍賣，現時計劃將該處重建作商住用途。資料顯示，上述物業在1959至1962年間落成，樓齡61至64年，屬8至11層舊樓群。土審處認為，發展商已經採取合理程序，收購地盤內未完成併購的業權，考慮到物業樓齡和樓宇狀况因素，批准相關強拍令，底價為63.1億元。

王文彥等2559萬掃14個太古城車位

翻查資料，恒地及太古地產原本將上述地盤作商業發展，惟向城規會申請改劃遭拒絕，及後「轉軚」作商住發展，並於去年3月獲屋宇署獲批出建築圖則，准建兩幢28層高的商住物業，住宅部分約36.83萬方呎，商業部分則約7.23萬方呎，總樓面約44.06萬方呎。強拍底價對上的最高紀錄，由太古地產併購的同區船塢里8號華廈工業大廈所創下，今年5月獲批強拍，底價51.25億元，及後太古成功「拔釘」，毋須透過拍賣而統一業權。

另外，太古地產早前減價拆售鰂魚涌太古城車位，銷情理想，該集團曾於6月底透露，項目在一周內售出超過290個車位。資料顯示，在減價效應下，吸引不少投資者入市，當中中原地產創辦人之一王文彥出任董事的多家公司，早前連購該屋苑14個車位，全部車位位於地下層，作價全為182.8萬元，合共即涉2559萬元。

此外，一名梁姓買家，以個人名義連購太古城7個車位，成交價131.8萬至280萬元，共涉1070萬元；恒地執行董事葉盈枝及相關人士亦透過公司名義購入屋苑兩個車位，作價約366萬元。

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