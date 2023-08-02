啟朗苑再誕居屋王 未補價呎價高見逾1.53萬

太古城2房825萬沽 33年升近8倍

十大屋苑苑之一的鰂魚涌太古城，踏入8月即錄首宗成交。中原高級區域營業經理王秀芬表示，太古城寧安閣中高層F室，實用面積530方呎，2房間隔，望園景，業主原放盤時叫價860萬元，最新減價35萬元，以825萬元成交，實呎15,566元，買家為用家。原業主1990年2月95萬元買入，持貨逾33年，帳面賺730萬元或約7.7倍。

朗濤大兩房938萬沽 4年實蝕7%

大埔白石角朗濤再錄蝕讓個案。美聯助理聯席董事汪子龍表示，部分二手業主近日逐漸擴大議價空間，其中朗濤8A座低層D室，實用面積766方呎，2房1套間隔。單位一年前以1050萬元放售，至近日經外區客議價後，以938萬元易手，即減價112萬元或11%，實呎12,245元。原業主2019年964.4萬元一手購入，帳面蝕26.4萬元或2.7%，連使費計，料原業主實蝕約70萬元或7%。

太湖2房移民盤500萬沽 5年實蝕15%

市場再有零星移民盤蝕讓個案。美聯分行助理區域經理楊浩然表示，大埔太湖花園5座中層G室，實用面積355方呎，2房戶間隔，單位原以525萬元放售，獲區內用家議價25萬元或4.8%，終以500萬元易手，實呎14,085元。原業主因移民急需套現，故不惜蝕讓離場。原業主2018年560萬元買入，帳面虧蝕60萬元，若連使費計料實蝕逾87.4萬元或約15%