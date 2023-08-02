翰林峰納米樓呎租90元破頂 港島西上月破500宗租賃創紀錄

明報記者 歐陽慧恩 管龍欣

近年入市的半新盤業主，租金普遍回報較低，尤其半新盤，個別租金回報可低見不足2厘，但近月多個屋苑回報率均見上升。中原分行經理鍾光英表示，翰林峰3座中層C室，實用195方呎，屬開放式單位，新近以1.75萬元租出，實用呎租高達90元，創屋苑同類新高。業主2019年623.42萬元一手購入，租金回報約3.4厘。

同類開放式戶月租半年彈三成

另外，屋苑5座中層D室，實用230方呎，開放式間隔，享開揚市景，叫價1.8萬元，放盤即日獲內地來港學生零議價承租，並一筆過預付一年租金即21.6萬元，實用呎租達78元。業主2017年666萬元一手購入，租金回報約3.2厘。據悉，同類型開放式單位今年初月租約1.35萬元，租金於半年間上升逾三成。翻查資料，翰林峰2017年開售，屋苑年初錄得的租賃中，租金回報約在2.4厘至2.6厘之間，近月已反彈至逾3.2厘。

KENNEDY 38特色戶呎租90元破頂

中原高級資深分區營業經理歐陽嘉俊表示，區內7月租賃成交較6月份的359宗急升142宗或四成，相等於上月十大屋苑租務成交量。堅尼地城新入伙屋苑KENNEDY 38，新錄平台特色戶租務成交，實用271方呎，附107呎平台，1房間隔，已配全屋家具，以2.45萬元租出，實用呎租高達90.4元，創屋苑呎租新高。業主2021年11月813萬元一手買入，租金回報3.6厘。

另外，中原分行經理關偉豪稱，將軍澳上月錄約698宗租賃成交，較2020年8月份錄得的最多租賃宗數約500宗增約四成，成區內歷來租務最旺月份，其中鄰近港鐵坑口站的居屋顯明苑高層20室，實用213方呎，開放式戶，獲內地生以1.1萬元承租，並一次過預付一年租金涉約13萬元，實用呎租52元。業主2020年343萬元已補地價購入，租金回報約3.8厘。

荃灣區上月錄約225宗租務成交，與6月220宗相若。美聯高級分區營業經理梁仲維表示，荃灣映日灣3座高層F室，實用285方呎，1房間隔，以1.6萬元租出，實用呎租56元。業主2019年571萬元一手購入，租金回報約3.3厘。