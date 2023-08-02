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經濟
2023年8月2日星期三
張兆聰 技術取勝
投資策略
匯控次季稅前盈利684億勝預期 季內淨利息收益率升 未來3月斥156億回購
內房撥備2.59億美元 按季急增3.12倍
恒生中期多賺近八成 淨息差料再升
恒指中止3連升 先升後倒跌67點
碧桂園澄清：現階段不考慮配股
印花稅上調兩年 港股成交大減 庫房收入因加得減 學者：應檢討印花稅政策
ETF免稅 佔港股成交比率升至逾15%
《上市規則》刪中企IPO披露內地風險
港6月零售總銷貨額升19.6%勝預期
內地財新製造業PMI再陷萎縮
信義玻璃參與印尼「新能源產業工業園」
百勝中國：上半年經營利潤已超去年全年
順豐擬發H股 將適時來港上市
美眾院委員會調查貝萊德MSCI 指引導美資流入問題中企
美上月製造業PMI 連續9個月收縮
澳洲央行意外不加息 澳元兌美元跌1.4%
張兆聰：藥明康德績佳 可分段收集
港元定存高息精選
涂國彬：金價波幅區間明顯擴大
徐風：信義系崩盤 突顯內地工業股風險
技術取勝：騰訊高位阻力不小
周顯：老千不仁 不用客氣
湯文亮：來港工作的人 才會留港消費
翰林峰納米樓呎租90元破頂 港島西上月破500宗租賃創紀錄
啟朗苑再誕居屋王 未補價呎價高見逾1.53萬
恒地太古濱海街舊樓批強拍 底價逾63億創紀錄
MOUNT POKFULAM 擬現樓推涉7幢洋房
持牌代理連跌4個月 按月再減192人
TOWNPLACE WEST KOWLOON 前臨維港 鄰近高鐵站
彈性租期 方便不同客源
龍彩霞：紐約梅隆：通脹下宜選穩定派息股
技術取勝：騰訊高位阻力不小
【明報專訊】快手近10天線可低吸（圖）
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匯控次季稅前盈利684億勝預期 季內淨利息收益率升 未來3月斥156億回購
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碧桂園澄清：現階段不考慮配股
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港6月零售總銷貨額升19.6%勝預期
內地財新製造業PMI再陷萎縮
信義玻璃參與印尼「新能源產業工業園」
百勝中國：上半年經營利潤已超去年全年
順豐擬發H股 將適時來港上市
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持牌代理連跌4個月 按月再減192人
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彈性租期 方便不同客源
龍彩霞：紐約梅隆：通脹下宜選穩定派息股
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