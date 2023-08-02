澳洲央行意外不加息 澳元兌美元跌1.4%

【明報專訊】澳洲央行昨天宣布維持指標利率在4.1厘不變，連續兩個月沒加息，與市場原本估計會加息0.25厘吹反風向。央行保持利率不變，有機會顯示加息周期接近尾聲，令澳元兌美元大跌1.4%至0.6626，而澳洲10年期國債收益率更暴跌12個基點至3.75厘。議息會議後，市場預計央行指標利率於今年10月或之前再升的機會由會議前的七成，大跌至四成。決定亦反映央行對聯邦儲備政策的謹慎態度；市場分析，央行較溫和的處理手法，反映央行加息周期接近尾聲的情况，令市場參與者的自信心有所提升，進一步打壓澳幣。
現時澳洲核心通脹率達6%，距離央行目標2至3%仍有距離。央行行長洛威（Philip Lowe）表示，面對失業率維持3.5%的極低位，以及消費者價格處於高位的情况下，將視乎相關數據，有可能需要進一步收緊貨幣政策，令通脹率在合理時間內恢復目標水平。洛威續稱，央行將密切觀察消費者支出、勞動力成本、相關商業調查和通脹利率，以數據分析為主要指導。
行長：或需進一步收緊幣策
央行預測，核心通脹率將於明年底跌至3.25%左右，至2025年底回到2%至3%目標範圍內，明年經濟將增長約1.75%，失業率於明年年底將上升至4.5%。洛威續稱，家庭消費和住宅投資相對疲軟，澳洲經濟正經歷一段低於趨勢增長的時期，預計這種情况將持續一段時間。