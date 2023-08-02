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經濟
國際金融

美眾院委員會調查貝萊德MSCI 指引導美資流入問題中企

【明報專訊】據《華爾街日報》報道，美國眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會於前日去信予全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）（美：BLK）及MSCI指數公司，指兩家公司引導美國退休基金流入中國、令美國國民於不知不覺間向違反美國利益的中國公司提供資金，以及加強中國軍事力量及侵犯人權，而兩家公司將會被美國國會該委員會調查。

該委員會發現貝萊德其中5個基金涉及向該類中國公司投資的金額達4.29億美元，於信件中該委員會指摘貝萊德與MSCI指數公司將多家被美國政府列入危險名單上的公司，納入旗下的基金或指數當中。當中包括協助中國軍方的內地公司，以及侵犯中國新疆地區人權的經濟實體。

指目前沒證據顯示兩公司違法

另外，委員會亦點名批評有份投資或納入指數中的中國公司，例如被美國聯邦通信委員會列入為國家安全威脅名單的中興通訊（0763），以及為解放軍生產噴氣式戰鬥機的中國航天旗下的子公司，惟中興通訊及中國航天暫未有向《華爾街日報》作回應。報道提到，雖然貝萊德及MSCI指數公司旗下的投資組合或指數中，幾乎與中國公司沒有直接關聯。

而該委員會亦有知會兩家公司，指出即使就目前的審查進度而言，的確沒有證據顯示兩家公司存在任何違法行為。但兩家公司導致美國國民為超過60家中國公司提供資金，這些公司都是被美國機構列入有安全及人權的問題。

在最新的調查中，該委員會亦開始擴大其調查範圍，對資產管理員及負責編纂指數的人員進行審查。

貝萊德：大部分投資藉指數基金進行

貝萊德於公司聲明中指出，已直接與該委員會溝通以更好地了解其憂慮，更表示旗下客戶於中國大部分的投資，都是通過指數基金所進行，而集團亦是16家提供與中國公司相連的美國指數基金公司的其中一家，。而MSCI指數公司亦於聲明中表示，正就該委員會的調查作檢視。

貝萊德資旗下產管理規模（AUM）達9萬億美元，而MSCI旗下的指數產品涉及13萬億美元的資產，而於2018年，MSCI將中國A股加入於MSCI新興市場指數當中。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕退休基金 美國與中共戰略競爭特別委員會 中美關係 中國國航 中興通訊 摩根士丹利 大摩 貝萊德 華爾街日報

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