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經濟

港6月零售總銷貨額升19.6%勝預期

【明報專訊】政府統計處公布，香港今年6月零售業總銷貨價值的臨時估計為331億元，按年升19.6%，勝市場預期的升19.1%，累計連升7個月。香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，6月作為傳統零售淡季，零售總值亦較4月、5月為低，若與2018年6月的377億元相比，零售額仍相差一成。

零售協會：與疫前仍相差一成

扣除價格變動後，今年6月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升17.5%，較市場預期的升17.8%為低。今年上半年合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升20.7%，羅振邦指出，升幅主要來自去年同期香港仍未通關，沒有旅客訪港，令基數較低。他又稱，會員調查顯示，七成半會員認為7月生意將有單位至中雙位數增長，主要來自旅客相關的類別，包括健康食品及個人護理用品等。此外，政府於7月16日派發消費券，亦令本地消費者更有意欲購物，帶動7月生意出現溫和增長。

羅振邦認為，現時內地客更着重體驗式旅遊，預計需要1年時間零售市道才全面復蘇，協會料全年零售將錄得低雙位數增長，主要由於去年基數低，但與2018年疫情前仍有一定距離。

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復蘇及正面消費氣氛，零售業總銷貨價值6月按年繼續明顯上升，行業前景維持良好。發言人又稱，訪港旅客人數料於未來數月進一步上升，勞工市場情况改善和政府發放消費券等措施，應為本地消費需求提供支持。

大新：下半年零售 要看旅客增長

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，最近兩三個月訪港旅客數字停滯不前，未見進一步增長，旅遊業對零售市道刺激作用或低於原先預期，由於內地有意推動國內消費，以及人民幣近月表現相對疲弱等因素，或減低內地旅客訪港意欲，今年下半年零售銷售能否重上疫前規模，或要視乎訪港旅客人數能否恢復加快增長。

相關字詞﹕香港零售管理協會 訪港旅客 大新銀行 政府統計處 香港零售 旅遊業 消費券

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