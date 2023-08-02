恒指中止3連升 先升後倒跌67點

成交縮減至1352億

儘管昨天日間恒指仍然高企20,000點以上，但日間期指的高水明顯收窄至只有17點，入夜後到夜期時段轉炒輕微低水，在昨晚9時後再失20,000點大關，低見19,990點，甚至進一步向下。

重磅科網股騰訊（0700）、百度（9888）及美團（3690）分別跌0.1%、0.5%及近0.6%。傳統股份方面，以匯控走勢最標青，其他如東亞（0023）創1年高位，高見12.3元。

分析：或藉業績回吐

永裕證券董事總經理謝明光表示，港股此前一直上升，並錄得不俗的成交，亦見逐個板塊輪流炒賣。隨着進入業績公布期，他不排除在公布後，會借機回吐。在累計上升過千點後，他認為，港股要進一步上升及尋求突破，需要更大的成交額去配合。他初步估計，港股會在20,000點水平拉鋸，但仍然難免會受到內地房地產股的消息左右。

人行要求精準實施穩健貨幣政策

另外，昨晚人行網站發布人行、外管局昨召開下半年工作會議，要求繼續精準有力實施穩健的貨幣政策，促進企業綜合融資成本和居民信貸利率穩中有降；又提及簡化境外投資者投資中國市場程序，豐富可投資資產種類，進一步便利境外投資者增持人民幣資產，有序推進人民幣國際化。