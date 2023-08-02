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經濟

恒生中期多賺近八成 淨息差料再升

【明報專訊】恒生銀行（0011）中期多賺近八成至98.27億元（見表）。受惠於利率上升，淨利息收入按年上升42%至151.91億元，淨息差（NIM）升0.31厘至1.72厘。行政總裁施穎茵預期，下半年淨息差仍有溫和的上升空間，至於市場普遍預期聯儲局政策於明年轉向寬鬆，她認為屆時可能本港拆息（HIBOR）受壓向下，但強調現階段評論言之過早。

CEO：拆息向下 言之過早

截至今年6月底止恒生上半年營業收入淨額按年增35%至180.16億元。該行預期信貸損失淨提撥減少8%至19.24億元，較去年下半年大減66%。不過，受累於信貸需求疲弱及經濟復蘇緩慢，客戶貸款減少4%至8930億元；而港股交投下跌亦拖累淨服務費收入下跌3%至26.66億元。上半年平均普通股股東權益回報率12.8%，按年增5.7個百分點。普通股權一級資本比率16.8%，按年增1.6個百分點。第二次中期股息派每股1.1元，上半年合共派息2.2元，按年增57%。恒生績後跌2.5%報115.7元，全日成交2.53億元。

恒生銀行財務總監蘇雪冰表示，本港拆息近日升至5厘以上高位，不過上半年拆息較為波動，曾一度回落至2.5厘水平，淨利息收入視乎拆息走勢，以及銀行存息之間的競爭，但料今年淨利息收入會較去年有所增長。信貸減值方面，施穎茵認為該行對內房已作出審慎保守的撥備，展望下半年仍具不確定性，加上經濟復蘇需更多時間整合，但料今年整體撥備會較去年減少。

整體撥備料較去年少

貸款方面，施穎茵提到第二季增長動力有所放緩，宏觀經濟有不穩定性及波動性，利率高企影響商業客戶借貸需求，料貸款業務下半年仍然受壓，不會有很顯著上升。展望本港經濟，她提到零售方面有所放緩，但仍維持增長動力。服務業方面則受惠於旅遊，惟入境旅客未回復至疫情前水平，不過整體對香港經濟抱審慎樂觀態度。

被問及定存息率走勢，蘇雪冰稱需視乎市場資金需求，惟她提到上半年行業貸款下降0.5%，料下半年尚未復蘇至疫情前水平，認為行內不會於定存方面再有激烈競爭。施穎茵補充，恒生會以策略性分層，不會以高息增加市場份額，強調會保持競爭力的同時，亦會平衡淨利息收入增長，以利銀行發展。

相關字詞﹕蘇雪冰 施穎茵 中期業績 恒生銀行

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