Coinbase：SEC曾促下架比特幣外其他虛幣

SEC 6月起訴前出口

SEC在6月指控在Coinbase平台交易的至少13種加密資產或代幣應屬於證券，應在發行前向監管機構註冊。阿姆斯特朗表示，在SEC提出起訴前，SEC聲稱相信除比特幣以外，所有加密貨幣資產都是證券，要求Coinbase將其平台交易的200多種代幣下架，實際上意味SEC要終結美國的加密貨幣行業。

阿姆斯特朗稱，曾詢問SEC如何得出比特幣以外的加密貨幣都是證券的結論，因為「這不是我們對法律的理解」，SEC卻說，「我們不會向你解釋，你需要的是將比特幣以外的所有資產下架」。

SEC此前亦指控全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其行政總裁趙長鵬違反證券法規。

（綜合報道）

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