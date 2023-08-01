Coinbase：SEC曾促下架比特幣外其他虛幣

【明報專訊】美國最大加密貨幣交易平台Coinbase（美：COIN）行政總裁阿姆斯特朗（Brian Armstrong）向《金融時報》披露，美國證交會（SEC）6月起訴Coinbase違反證券法規前，曾要求該交易所停止比特幣外的所有加密貨幣交易。比特幣價格昨維持在2.9萬美元，其他加密貨幣價格普遍下滑。美國近期經濟數據理想，且企業次季表現較預期好，美股3大指數早段靠穩。
SEC 6月起訴前出口
SEC在6月指控在Coinbase平台交易的至少13種加密資產或代幣應屬於證券，應在發行前向監管機構註冊。阿姆斯特朗表示，在SEC提出起訴前，SEC聲稱相信除比特幣以外，所有加密貨幣資產都是證券，要求Coinbase將其平台交易的200多種代幣下架，實際上意味SEC要終結美國的加密貨幣行業。
阿姆斯特朗稱，曾詢問SEC如何得出比特幣以外的加密貨幣都是證券的結論，因為「這不是我們對法律的理解」，SEC卻說，「我們不會向你解釋，你需要的是將比特幣以外的所有資產下架」。
SEC此前亦指控全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及其行政總裁趙長鵬違反證券法規。
（綜合報道）
[國際金融]
相關字詞﹕美國證交會（SEC） 下架 加密貨幣 比特幣