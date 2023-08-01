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經濟
國際金融

日債息9年新高 央行165億買債

【明報專訊】日本央行上周五為孳息率曲線控制（YCC）政策引入較大的彈性，允許日本10年期國債孳息率在一定程度上高於0.5厘，相當於變相加息。日本10年期國債孳息率昨曾漲至0.605厘，創9年高位。日本央行隨即宣布不在計劃以內的買債操作，按市場孳息率購入價值3000億日圓（約165億港元）的5至10年內到期國債，日本10年期國債孳息率隨後回落至0.6厘。日本央行高調介入債市，向市場發出其貨幣寬鬆政策尚未結束的信號，預示日、美利差短期內仍會維持較大差距，日圓兌每美元昨跌穿142；每百日圓兌港元跌穿5.5算。

市場測試YCC有多大彈性

東證指數（Topix）昨升1.4%，收報2322.56點，創1990年7月23日以來33年新高，今年迄今升幅達23%。日經指數昨升1.3%，收報33172.22點，今年迄今升幅達27%。日本央行上周表示，以往為日本10年期國債孳息率設定的0.5厘上限「只是參考，並非硬性規定」，央行今後將在每個工作天以1厘的孳息率購買10年期國債，變相將長債息率上限，由0.5厘提高1倍。外匯分析師指出，市場正測試日本央行對YCC有多大彈性，在新措施公布後不久，日本10年期國債孳息率就升穿0.6厘，並不符合日本央行期望。

大和證券高級日本國債策略師Keiko Onogi表示，日本央行的計劃外操作令人意外，由於周二有10年期國債拍賣，央行的操作可能是要在拍賣前減緩孳息率上升的速度。彭博社外匯策略師Mark Cranfield表示，交易員可能會認為，只要孳息率緩慢向上，央行就不會大舉遏制。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日本10年期國債孳息率 日圓 買債 孳息率曲線控制（YCC） 日本央行

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