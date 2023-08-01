歐次季GDP恢復增長 勝預期 通脹放緩 CPI半年來首錄按月跌幅

歐元區通脹升幅對經濟的負面影響亦逐漸緩解。昨公布的歐元區整體通脹有所放緩，7月消費者物價指數（CPI）按月跌0.1%，是6個月來首次下滑。按年計算，歐元區7月整體CPI升5.3%，較6月回落0.2個百分點，是去年1月以來最低的增幅。不過剔除波動較大的食品及能源價格，歐元區7月核心CPI按年升幅維持在5.5%，僅略低於3月的5.7%峰值。

年底前料仍加息0.25厘

核心通脹居高不下，可能為歐洲央行加息增添壓力。貨幣市場的數據顯示，歐洲央行年底前再加息四分之一厘的概率，維持在七成左右。

歐洲央行上周將隔夜存款利率上調至3.75厘。歐洲央行行長拉加德周末向法國《費加羅報》重申，下次9月議息會議可能加息，又或按兵不動。不過她同時警告，就算暫停加息，此後仍可能恢復加息。她預期歐元區今年GDP增長可達0.9%，儘管許多經濟學家認為這預測過於樂觀。

受出口及旅遊業帶動，歐元區主要經濟體法國及西班牙，第二季GDP按季分別增長0.5%及0.4%。不過歐元區最大經濟體德國，次季GDP按季持平。表現最弱的歐元區主要經濟體是意大利，由於工業和農業產出的跌幅，超出服務業的輕微增長，令該國次季GDP按季收縮0.3%。部分意大利政界人士批評歐洲央行過度加息，並警告這可能令歐洲陷入衰退。

靠愛爾蘭強勁增長帶動

彭博社分析指，儘管歐元區整體數據不錯，不過須考慮其次季GDP增幅，很大程度是受到愛爾蘭的強勁增長帶動。受惠於美國大型製藥廠落戶愛爾蘭，該國次季GDP按季急增3.3%。雖然該國在歐元區的產出佔比不到4%，卻為歐元區次季GDP增長貢獻0.1個百分點。

凱投宏觀指出，若不包括法國和愛爾蘭的增幅，歐元區次季GDP按季停滯不前。由於愛爾蘭的增長因素在未來幾季不大可能重現，且歐洲央行加息的影響仍在加劇，歐元區GDP下半年恐出現經濟收縮。

由於歐元區製造業持續低迷，服務業也開始放緩，一旦夏季旅遊旺季結束，經濟放緩的趨勢將會加劇。企業貸款需求正急速下降，而住宅和商業投資也有轉弱的迹象，也為歐元區前景蒙上陰霾。

《華爾街日報》指出，持續加息令借貸成本上升，加上中國對歐洲貨的需求停滯不前，都可能令歐元區今冬再陷困境。

（綜合報道）

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