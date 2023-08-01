羅守輝放售 北角新光戲院77%業權

【明報專訊】資深投資者羅守輝或相關人士旗下北角新光戲院現址剛推出市場上標售，9月28日截標。物業佔全幢大廈的不可分割業權份數約77.41%，料受惠於新強拍門檻。第一太平戴維斯指出，物業包括英皇道僑輝大廈戲院部分、地下、1至6樓及天台，總面積約9.6萬方呎，佔大廈不可分割業權份數約77.41%，地下至5樓為戲院及商業部分，6樓為住宅部分。羅守輝等於2003年1.68億元購入，撇除4、5樓空置部分，現月租約130萬元。
第一太平戴維斯投資部董事胡子申表示，物業現為一個零售基座，總樓面約9.5萬方呎，有潛力加建至約14萬方呎商場，增加近50%樓面；物業佔地近3萬方呎，若連同樓上其他住宅等物業一統業權，料可重建成全新全幢住宅或商業項目，政府早前建議放寬強拍門檻至七成業權，預計物業將受惠於政策修改。
四叔外孫女婿放售紅山半島洋房
另恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基外孫女婿、已故新地（0016）創辦人郭得勝侄孫郭兆聰放售大潭紅山半島棕櫚徑87號屋，市值8400萬元，實呎32,024元。郭兆聰2020年6月6828萬元購入，剛過額印期，現市值較3年前高1572萬元或23%。仲量聯行資深董事譚顯明稱，物業高4層，實用2623方呎，連租約出售。此外，灣仔天樂廣場19樓全層連車位，面積3496方呎，以3400萬元售出，呎價9725元，買家為國際社會服務社，原業主2005年以200萬元購入，帳面賺3200萬元或16倍。