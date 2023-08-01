羅守輝放售 北角新光戲院77%業權

第一太平戴維斯投資部董事胡子申表示，物業現為一個零售基座，總樓面約9.5萬方呎，有潛力加建至約14萬方呎商場，增加近50%樓面；物業佔地近3萬方呎，若連同樓上其他住宅等物業一統業權，料可重建成全新全幢住宅或商業項目，政府早前建議放寬強拍門檻至七成業權，預計物業將受惠於政策修改。

四叔外孫女婿放售紅山半島洋房

另恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基外孫女婿、已故新地（0016）創辦人郭得勝侄孫郭兆聰放售大潭紅山半島棕櫚徑87號屋，市值8400萬元，實呎32,024元。郭兆聰2020年6月6828萬元購入，剛過額印期，現市值較3年前高1572萬元或23%。仲量聯行資深董事譚顯明稱，物業高4層，實用2623方呎，連租約出售。此外，灣仔天樂廣場19樓全層連車位，面積3496方呎，以3400萬元售出，呎價9725元，買家為國際社會服務社，原業主2005年以200萬元購入，帳面賺3200萬元或16倍。