凱和山批預售涉693伙 最快本季推

凱和山提供693伙，戶型涵蓋分層戶及洋房，預計最快本季推售，關鍵日期2024年6月，樓花期約11個月。此外，同系旗下的港島南岸1期晉環連錄5宗撻大訂。資料顯示，該5伙原於2021年5月以1501萬至5238.8萬元售出，合共作價約1.55億元，估計發展商殺訂約1288萬元。

晉環連錄5宗撻大訂

其中永義國際創辦人及大股東官永義兒子官俊廷當年以3136萬元、實呎37,333元購入的1A座31樓實用840方呎G室，為3房1套連多用途套房間隔。官俊廷當時採用建期付款，若以樓價10%計，料損失313.6萬元訂金。項目自2021年5月開售至今累錄10宗撻大訂，合共作價逾3億元，估計發展商殺訂約2790萬元。

新盤推售浪接浪、佳明（1271）委任利嘉閣為集團旗下青衣明翹匯的獨家代理，項目共776伙，涵蓋1至4房單位，累售723伙或約93%，折實均呎16526元，套現約48.7億元，餘貨大部分為3至4房單位。至於同系的土瓜灣明雋，最快本月開放現樓，項目自6月開價後，累售18伙，包括17伙價單單位及1伙連天台特色戶，特色戶折實實呎約3.1萬元。

另外，昨日一手住宅銷監局公布，今年上半年接獲23宗有關一手物業銷售的投訴個案，較去年同期103宗大減80宗或約77%。上述投訴中，關乎「失實陳述及/或傳佈虛假或具誤導性資料」佔8宗或約35%；而查詢方面，當局今年上半年接獲452宗查詢，較去年同期506宗按年減少54宗或約11%。