十大屋苑7月505宗租賃超買賣4倍 觀望氣氛籠罩樓市 買賣成交95宗

明報記者 容婌維

此外，十大屋苑今年首7個月共錄得約2775宗租賃成交，亦較期內錄得的成交總數約1290多超過兩倍。事實上，十大屋苑買賣及租賃成交量差距已連續6個月擴大（見圖）；反觀今年1月，十大屋苑共錄約290宗買賣成交及306宗租賃成交，即租賃較買賣多16宗或約6%。

內地生撐起第一城 74宗租賃稱冠

受惠內地生租樓潮，沙田第一城7月錄約74宗租賃成交，為十大屋苑之冠，平均呎租約41元。其次為鰂魚涌太古城，錄約70宗。利嘉閣助理營業董事丁培鴻表示，7月不乏內地客合租太古城及毗鄰康怡花園的個案。丁又稱，康怡花園B座高層06室，屬實用502方呎的2房戶，獲兩位內地專才以月租1.7萬元承租。業主於1999年約265萬元購入，租金回報約7.7厘。

內地專才1.7萬租康怡兩房戶

買賣市場缺乏利好因素支持，加上受新盤貼市價搶客拖累，多個指標屋苑成交量均見近年新低。以最受長實（1113）油塘親海駅推售影響的東九龍區為例，藍田麗港城7月錄約8宗成交，按月減少1宗，為近3年半新低。另紅磡黃埔花園7月僅錄約8宗成交，按月跌38.5%，見20個月新低。

海怡7月12宗買賣 按月倍升

不過，個別屋苑成交量卻見回升。中原地產首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島7月暫錄12宗成交，較6月6宗急增1倍，平均呎價15,412元，按月升約1.1%。當中約一半成交於7月下旬錄得，反映市場上有不少買家趁淡市物色筍盤，若業主願意加大議價空間，單位亦有承接。

中大經濟學系副教授莊太量表示，十大屋苑買賣與租賃差距擴大，反映租賃市場的周期性，即暑期租賃旺季帶動租賃成交增加，相信當中亦有買家欲觀望樓市，而選擇先行租樓。據差估署早前公布數據顯示，租金指數上半年升3.2%，近月走勢明顯跑贏樓價。莊太量認為，租金持續上升反映樓市氣氛仍屬正面，預計9月後賃市場將由暢旺轉為穩定，下季經濟有望反彈。