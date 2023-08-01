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經濟
2023年8月1日星期二
周顯 投資二三事
投資策略
港GDP按年升1.5%遜預期 按季倒退 抗疫開支減消費券縮水 累政府支出跌9.6%
6月M1貨幣供應跌21.7%
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港股重上二萬 成交1825億半年新高 七翻身累升1162點 外資單日93億淨流入A股
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劉宇亮：港股後巿 政策仍是關鍵
辛建國：新世代所需的內涵──數位素養
何民傑：中國影業前景看俏的玄機
岑兆基：創業與企業發展五個思考（三之一）
韓聲稱成功研發室溫常壓超導體
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周顯：國際學校收生要meet quota
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十大屋苑7月505宗租賃超買賣4倍 觀望氣氛籠罩樓市 買賣成交95宗
啟德7月逾200宗租賃 通關後最旺
長實趙國雄：波老道項目遭撻訂因美息升幅超預期
凱和山批預售涉693伙 最快本季推
必嘉坊3期加推28伙 折實均呎18978元
羅守輝放售 北角新光戲院77%業權
周顯：國際學校收生要meet quota
【明報專訊】有一種投資工具，回報極低，年息也許只有1厘左右，卻有大把人購買，就是國際學校的債券。
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財經專欄
投資二三事
周顯
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