岑兆基：創業與企業發展五個思考（三之一）

（一）洞察力──市場規模與潛力

這如鷹在空中盤旋，其敏銳的目光俯瞰着整個環境，一旦發現「目標」──即市場需求和潛力，就會迅速採取精準的捕捉行動。

因此，企業需要收集經濟及行業數據、參考政策及行業報告、通過市場調研，綜合分析整個市場狀况，以了解市場及產品服務的定價準則、行業競爭狀况及營銷策略等。這個資訊收集與分析過程需要定期進行，而且分析的對象亦需要包括企業本身。這樣就可以構成了一個反饋機制，通過這個系統機制的反饋信息，可以讓企業充分了解競爭對手的優劣勢、客戶的真正需求，以及企業自身在市場的定位。

巴菲特的雪球效應

如何展現企業的發展潛力？巴菲特提出的雪球效應正好回應了這點。因為「好賽道」可以讓企業長時間留在具增長潛力的發展路上。最近，比爾蓋茨提出了一個值得探索的商機──發展AI助理，同時指出初創或科技巨頭各佔一半機會成為這個領域未來的贏家。因此，人工智能方興正艾進入風靡發展階段時，相關產業如大數據應用、雲計算、機器學習及相關的網絡與供應設備等需求也將加劇。蘋果公司展示了其新一代電子產品Vision Pro，庫克強調這是標誌着空間運算時代的開始，是前所未有的創舉，不僅為用戶帶來了絕佳的體驗，也為相關技術開發者帶來振奮人心的新機會。

從不同的維度看世界，會看到不同的領域；從不同的角度出發，會發現不同的機遇。從醫療健康的領域來看，保健養生、養老、生物科技也是巨大的產業，深具發展價值；而站在社會發展角度來看，新能源、材料科學、教育文化、消費品（具有個性化品牌）也充滿着各種機遇，相當值得關注。改變了世界的喬布斯（Steve Jobs）曾提到，需要有勇氣去追隨你的內心和直覺。因此，當你經過研究找到企業的「賽道」後，就要有勇於追隨的決心和執行力，這將直接決定你在賽道上能跑多快和能跑多遠。

香港大學中國商業學院高級課程主任暨首席講師

[岑兆基 ICB明辯商機]