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經濟
岑兆基 ICB明辯商機

投資策略

岑兆基：創業與企業發展五個思考（三之一）

【明報專訊】「萬事起頭難」，這是一個從0到1的過程，需要動力推動作出突破做出新嘗試。而在企業發展過程中，亦會面對「守業更難」的局面，因為世界和市場不斷在演進，所以企業時刻面對着不同的市場環境與挑戰。在此，跟大家一起探討企業在創業和發展過程中需要思考的方向與需要具備的能力：

（一）洞察力──市場規模與潛力

這如鷹在空中盤旋，其敏銳的目光俯瞰着整個環境，一旦發現「目標」──即市場需求和潛力，就會迅速採取精準的捕捉行動。

因此，企業需要收集經濟及行業數據、參考政策及行業報告、通過市場調研，綜合分析整個市場狀况，以了解市場及產品服務的定價準則、行業競爭狀况及營銷策略等。這個資訊收集與分析過程需要定期進行，而且分析的對象亦需要包括企業本身。這樣就可以構成了一個反饋機制，通過這個系統機制的反饋信息，可以讓企業充分了解競爭對手的優劣勢、客戶的真正需求，以及企業自身在市場的定位。

巴菲特的雪球效應

如何展現企業的發展潛力？巴菲特提出的雪球效應正好回應了這點。因為「好賽道」可以讓企業長時間留在具增長潛力的發展路上。最近，比爾蓋茨提出了一個值得探索的商機──發展AI助理，同時指出初創或科技巨頭各佔一半機會成為這個領域未來的贏家。因此，人工智能方興正艾進入風靡發展階段時，相關產業如大數據應用、雲計算、機器學習及相關的網絡與供應設備等需求也將加劇。蘋果公司展示了其新一代電子產品Vision Pro，庫克強調這是標誌着空間運算時代的開始，是前所未有的創舉，不僅為用戶帶來了絕佳的體驗，也為相關技術開發者帶來振奮人心的新機會。

從不同的維度看世界，會看到不同的領域；從不同的角度出發，會發現不同的機遇。從醫療健康的領域來看，保健養生、養老、生物科技也是巨大的產業，深具發展價值；而站在社會發展角度來看，新能源、材料科學、教育文化、消費品（具有個性化品牌）也充滿着各種機遇，相當值得關注。改變了世界的喬布斯（Steve Jobs）曾提到，需要有勇氣去追隨你的內心和直覺。因此，當你經過研究找到企業的「賽道」後，就要有勇於追隨的決心和執行力，這將直接決定你在賽道上能跑多快和能跑多遠。

香港大學中國商業學院高級課程主任暨首席講師

[岑兆基 ICB明辯商機]

相關字詞﹕創業與企業發展 岑兆基

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