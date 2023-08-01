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經濟
辛建國 金科育律

投資策略

辛建國：新世代所需的內涵──數位素養

【明報專訊】數碼化時代的來臨，已經改變了很多行業的生態，尤其是金融行業。金融科技（Fintech）的興起，使得金融業愈來愈依賴數碼化技術和數據分析。因此，「數位素養」（Digital Literacy）已經成為了金融從業人員必不可少的能力之一，而筆者在本文和大家探討數位素養為金融科技健全發展的一塊重要拼圖。

數位素養是指人們在數碼環境下獲取、理解、應用資訊的能力。在金融領域，數位素養對於從業人員來說至關重要。首先，數碼化已經成為金融業的主流趨勢，因傳統的金融業務已經無法滿足消費者需求，數碼化金融產品的推出使得金融業務的交易更加便捷、高效，並且可以滿足不同消費群體的需求。因此，金融從業人員需要了解數碼化金融產品的特點，掌握數碼化交易的流程和技術，才能更好地為客戶提供優質的服務。

其次，數碼化技術為金融行業提供了大量的數據，這些數據可以幫助金融機構更好地了解客戶需求，優化產品和服務。但是，這些數據需要經過分析和處理才能發揮作用。因此，金融從業人員需要具備數據分析的能力，掌握數據探勘（data mining）和機器學習（machine learning）等技術，以便更好地分析和利用這些數據。

同時，數碼化時代也帶來了新的風險和挑戰。網絡安全威脅（cyber threats）、數據泄露（data leakage）等問題，已經成為了金融機構需要面對的風險之一。數位素養可以幫助金融從業人員更好地了解網絡安全 （cybersecurity）和數據保護（data protection）的重要性，掌握相關的技術和工具，從而更好地保護客戶的利益和機構的安全。

助從業員掌握市場需求 保護客戶利益

除了對於從業人員來說的重要性，數位素養也對於金融機構的發展和競爭力具有重要意義。金融科技的不斷發展和應用，使得金融機構需要不斷升級自己的數碼化能力，以適應市場和客戶的需求。數碼化能力的提高，可以幫助機構更好地創新和推出新產品，提高市場佔有率和客戶滿意度。

此外，數位素養可以幫助金融從業人員更好地應對監管要求。隨着金融科技的發展，監管機構也在不斷加強對金融機構的監管。數碼化技術的應用，使得金融機構需要滿足更多的監管要求，比如數據保護、反洗錢等方面。數位素養可以幫助從業人員更好地理解和遵守監管要求，從而降低機構的合規風險。事實上，數位素養也可以幫助金融機構更好地發揮數據的價值。如今，數據已經成為了金融行業的核心資產之一。通過數據分析，金融機構可以更好地了解客戶需求、優化產品和服務，提高客戶滿意度和市場競爭力。數位素養可以幫助從業人員更好地理解數據的特點和價值，掌握數據分析的方法和技術，從而更好地利用數據。

最後，數位素養可以提高金融從業人員的創新能力。數碼化技術的應用不斷推動金融行業的創新，而數位素養可以幫助從業人員更好地理解數碼化技術的特點和優勢，從而更好地進行創新。創新可以幫助金融機構更好地滿足客戶需求，提高市場競爭力。

總之，數位素養已經成為了金融從業人員必不可少的能力之一，它對於金融科技行業的發展和競爭力具有重要意義。因此，金融機構應該重視數位素養的培養和提高，為員工提供相關的培訓和學習機會，以適應數碼化時代的發展和變化。亞洲金融科技師學會將繼續推動金融科技發展的同時，也會協助企業及大眾提升數位素養，和大家擁抱數碼新世代。

亞洲金融科技師學會副主席

[辛建國 金科育律]

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