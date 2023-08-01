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經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：港股後巿 政策仍是關鍵

【明報專訊】在7月份，恒生指數上漲了1162點，漲幅達6.15％，而恒生科技指數更是漲了16.3％。政策仍是影響香港股市的關鍵因素，7月24日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，並部署下半年經濟工作。這次會議也涉及到了資本市場，強調要活躍資本市場，提振投資者信心。

擴內需 提振投資者信心

意味着下階段資本市場改革的側重點將包括滿足居民財富保值增值和優化資產配置的需求，以達到擴內需的效果。資本市場可對應的措施，包括可以通過降低交易成本、鼓勵交易等方式來提高活躍度。A股市場量價均面臨壓力的原因是當前中國宏觀經濟面臨較大壓力，而提振投資者信心關鍵是在於提振投資者對實體經濟高質量發展的信心。

在剛過去周末發改委發布《關於恢復和擴大消費的措施》，涉及汽車、住房及家電等，正正就是回應這一點。《措施》從穩定大宗消費、擴大服務消費、促進農村消費、擴展新型消費、完善消費設施、優化消費環境等幾個方面提出20條針對性舉措。

各地區不得新增汽車限購措施，鼓勵錯峰休假、彈性作息，令餐飲、文旅等線下接觸式消費持續恢復，並強調要擴大餐飲服務消費、豐富文旅消費、促進文娛體育會展消費、提升健康服務消費。內房隱患方面，住建部明確政策支持方向，一線城市中北京、深圳、廣州相繼表態，將適時優化房地產政策。

由於市場憧憬中央繼續落實救市招數，令股市整體氣氛良好，港股一浪高過一浪成形。唯大升過後，圖表上港股在周一出現射擊之星形態，顯示當日價格大幅向上攀升，未能持續，收市前已回落至比開市低的水平，相信8月初恒指會在19,500點稍作整固，月內目標上試21,000點。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]

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