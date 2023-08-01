明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
徐風 隨風投資

投資策略

徐風：政策市推動 消費品股更受惠勝內房

【明報專訊】近日恒指急升，與中央政治局年中會議，對個別行業由緊縮監管，轉為支持發展有密切關係。其中，政治局要求積極擴大內需，提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費；並要求加快培育壯大戰略新興產業，推動數字經濟與先進製造業，促進人工智能安全發展。

房地產方面，會議文件表示，要適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。政治局文件中未有明確指出「房住不炒」的要求，被市場認為中央政府終於對內房行業「鬆綁」，多家股價在低位徘徊的內房商都迅速急升，例如民企碧桂園（2007）在文件公布翌日急升超過18%（見圖1），雅居樂（3383）則升約17%，都反映市場認為中央政府對內房的監管已趨向完結。

內房仍吹冷風 無助改善資金周轉

不過，值得留意的是，即使對內房商的監管已見放鬆，但市場信心是否得以回復，仍是未知之數。事實上，內地房地產市場吹冷風，是由多種因素帶動，一是中央政府的監控，導致個別早年槓桿較大的內房商因資金周轉不靈，而出現債務違約，大量樓花變成「爛尾樓」，準業主憂慮購買樓花有變成「爛尾樓」的風險，都等到現樓落成才有意購買，令合約銷售金額大幅降低，內房商也難以趁早拿回資金發展其他項目。準業主購買習慣改變，無助內房商改善資金周轉的問題，除非準業主再度願意購買樓花，才能令內房商重拾過去的光輝。

內地青年人失業率超兩成 礙住屋需求

另一方面，中國青年人失業率超過兩成。失業青年中，大部分屬專上及大專畢業生。他們寧願「躺平」在家，繼續受父母供養，也不願意尋找與他們的專業無關、薪資較低的工作，這或會推遲他們的人生規劃，包括結婚產子等，都會進一步壓低內房的需求。因此，內房板塊儘管有異動，但目前並非入市良機，須等待更多具體政策出台，觀察這些政策能否改善市場信心，以及內房企業資周轉問題。

至於內需及消費品板塊，個人認為是今次文件發布的「大贏家」，一方面是繼續支持高新科技類企業，在中央政府角度下即是半導體及新能源汽車行業。前者仍受美國中斷設備供應影響，但新能源汽車出口則有明顯上升，若再有政策扶持，新能源汽車行業的規模或會進一步增加，對一些仍未盈利的企業而言，提升產能或有助降低生產汽車的成本比例，令他們可更快收支平衡甚至盈利。因此，在文件公布後，小鵬（9868）急升近13%（見圖2），蔚來（9866）升超過一成，其後更因德國車廠福士入股小鵬影響再急升超過三成。

體育用品餐飲服飾板塊可留意

其他消費品股方面也有其利好，因為政府刺激消費的效果，相對比刺激個別行業容易，可以選擇減稅，或派消費券等政策，都利好消費品股，因此，對於一些產品價格相對便宜的消費品股，如體育用品股、餐飲類、服飾類等，其後或會有具體政策扶持，投資者都可以留意。

[徐風 隨風投資]

上 / 下一篇新聞

港GDP按年升1.5%遜預期 按季倒退 抗疫開支減消費券縮水 累政府支出跌9.6%
港GDP按年升1.5%遜預期 按季倒退 抗疫開支減消費券縮水 累政府支出跌9.6%
6月M1貨幣供應跌21.7%
6月M1貨幣供應跌21.7%
負資產減 逾期3個月拖欠率升
負資產減 逾期3個月拖欠率升
內地製造業PMI升至49.3勝預期
內地製造業PMI升至49.3勝預期
渣打冀高端客帶動增長 對下半年審慎樂觀
渣打冀高端客帶動增長 對下半年審慎樂觀
信義光能純利跌27% 料下半年毛利改善
信義光能純利跌27% 料下半年毛利改善
內媒揭馬雲成立「一米八」 拓智慧農業漁業
內媒揭馬雲成立「一米八」 拓智慧農業漁業
港股重上二萬 成交1825億半年新高 七翻身累升1162點 外資單日93億淨流入A股
港股重上二萬 成交1825億半年新高 七翻身累升1162點 外資單日93億淨流入A股
內房普遍做好 碧桂園盈警累股價跌7%
內房普遍做好 碧桂園盈警累股價跌7%
恒隆料港租戶銷售增長減半
恒隆料港租戶銷售增長減半
太航中期少賺82% 派息率削至五成
太航中期少賺82% 派息率削至五成
港綠色金融規模料年增兩成 品質保證局助認證 指投資者需求大
港綠色金融規模料年增兩成 品質保證局助認證 指投資者需求大
歐次季GDP恢復增長 勝預期 通脹放緩 CPI半年來首錄按月跌幅
歐次季GDP恢復增長 勝預期 通脹放緩 CPI半年來首錄按月跌幅
日債息9年新高 央行165億買債
日債息9年新高 央行165億買債
Coinbase：SEC曾促下架比特幣外其他虛幣
Coinbase：SEC曾促下架比特幣外其他虛幣
張兆聰：水泥股剛起動 追落後之選
張兆聰：水泥股剛起動 追落後之選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
劉宇亮：港股後巿 政策仍是關鍵
劉宇亮：港股後巿 政策仍是關鍵
辛建國：新世代所需的內涵──數位素養
辛建國：新世代所需的內涵──數位素養
何民傑：中國影業前景看俏的玄機
何民傑：中國影業前景看俏的玄機
岑兆基：創業與企業發展五個思考（三之一）
岑兆基：創業與企業發展五個思考（三之一）
韓聲稱成功研發室溫常壓超導體
韓聲稱成功研發室溫常壓超導體
技術取勝：中移動62元有強勁支持
技術取勝：中移動62元有強勁支持
周顯：國際學校收生要meet quota
周顯：國際學校收生要meet quota
湯文亮：長者自殺是對子女控訴
湯文亮：長者自殺是對子女控訴
十大屋苑7月505宗租賃超買賣4倍 觀望氣氛籠罩樓市 買賣成交95宗
十大屋苑7月505宗租賃超買賣4倍 觀望氣氛籠罩樓市 買賣成交95宗
啟德7月逾200宗租賃 通關後最旺
啟德7月逾200宗租賃 通關後最旺
長實趙國雄：波老道項目遭撻訂因美息升幅超預期
長實趙國雄：波老道項目遭撻訂因美息升幅超預期
凱和山批預售涉693伙 最快本季推
凱和山批預售涉693伙 最快本季推
必嘉坊3期加推28伙 折實均呎18978元
必嘉坊3期加推28伙 折實均呎18978元
羅守輝放售 北角新光戲院77%業權
羅守輝放售 北角新光戲院77%業權