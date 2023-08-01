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經濟

港股重上二萬 成交1825億半年新高 七翻身累升1162點 外資單日93億淨流入A股

【明報專訊】內地公布7月製造業採購經理指數（PMI）升至49.3，是4個月來最高，加上中央推出政策救市，公布恢復及擴大消費措施，令本已憧憬美息見頂的投資情緒進一步改善。恒指最多升逾440點，重上兩萬點大關，成交急增至超過1800億元，為半年以來最多。總結7月份表現，港股成功翻身，全月升近1200點。展望8月份，市場人士指，恒指升至現水平，再挑戰20,800並不出奇，後市要視乎市場如何消化內地救市措施、8月企業業績期及對下半年展望等。

恒指昨高開321點，甫開市已升穿2萬點關，內地公布製造業PMI，略勝預期，推動恒指最多升445點，高見20,361。但午後升幅收窄，尾市一度僅升103點，最終恒指收報20,078，升162點。港股連升3日，累升713點。國指最多曾升3.2%，重返七千點關，收市升1.3%。科指曾創逾六個月新高，高見4688，收市升1.9%。

最多升445點 北水走資60億

大市全日成交達1825億元，是1月30日以來最多。惟港股通下北水淨流出59.6億元，終止單日流入；滬深股通下，外資淨流入93.4億元人民幣買A股。總結7月份，恒指累升1162點或6.2%，當中53隻藍籌上升，27隻藍籌下跌。全月表現最佳藍籌為海底撈（6862），升26.7%，京東（9618）、美團（3690）及阿里巴巴（9988）等重磅科網股單月均大升約兩成（見表）；科指大幅跑贏恒指，全月升16.3%。

內地發改委公布恢復及擴大消費措施，針對汽車及餐飲等行業，刺激相關股份昨做好。海底撈發盈喜後升12%，呷哺呷哺 （0520） 升7.3%，九毛九 （9922）升4.7%。上周五復牌暴瀉逾六成的恒大汽車（0708），昨反彈59.7%，蔚來（9866）升6.2%，理想汽車（2015）升3%，小鵬（9868）及比亞迪（1211）升近2%。

科網股做好，京東昨升4.2%，美團升2.7%，阿里巴巴曾迫近100元大關，收報97.5元，升1.7%；騰訊（0700）升1%。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，內地救市政策逐步趨向具體，推動港股昨拾級向上，盤中曾升破5月及6月的高位；而大市成交急增，估計有換馬或趁高位鬆綁的活動。不過，港股連升3日，短期調整亦正常。展望8月份，後市要視乎市場消化內地救市政策、8月業績期及企業對下半年展望等，預期恒指在19,500至20,800徘徊。

明報記者

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