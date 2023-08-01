信義光能純利跌27% 料下半年毛利改善

【明報專訊】信義光能 （0968）昨於收市後公布今年中期業績。集團期內純利跌約27%至13.92億元，集團稱平均售價下降及成本壓力對太陽能玻璃分部毛利率造成負面影響，再加上人民幣貶值的影響所致。期內每股盈利15.63仙，派中期息7.5仙，按年跌25%。此外，信義光能宣布昨日起，非執董李聖潑獲調任執行董事兼董事會副主席；其父李賢義（圖）則由執董調任為非執董，並繼續擔任董事會主席。
期內收入121.42億元，按年升25.2%；毛利26.72億元，按年跌10.3%；毛利率則達22%，按年跌8.7個百分點。按業務分部計，太陽能玻璃銷售業務收入達105.79億元，按年升30.8%，佔總收入的87.1%；而太陽能發電場業務收入則達14.91億元，按年跌1.8%，佔總收入12.3%；集團指太陽能玻璃業務收入增加主要因銷量增加，惟部分被平均售價下降及人民幣兌港元貶值而有所抵消。
信義光能行政總裁兼執行董事李友情表示，純利倒退主要因太陽能玻璃業務純利下跌，以及加上財務成本上升所致。他續指，上半年毛利受週期影響而處於低水平，但第二季度毛利較第一季度有所改善，展望下半年會因組件成本大幅下降，而進入更好的旺季，相信下半年毛利水平會明顯比上半年有所改善。
信義能源信義玻璃盈利齊跌
另外，同系信義能源（3868）及信義玻璃（0868）亦於昨日公布中期業績。信義能源期內純利跌至5.67億元，按年跌9%，集團指盈利下跌主要由於人民幣及港元貶值，以及上網電價政策調整所致。派中期息3.4仙，按年跌55.8%；至於信義玻璃，期內純利亦跌至21.48億元，按年跌35%，派中期息26仙，按年跌35%。