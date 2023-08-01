信義光能純利跌27% 料下半年毛利改善

期內收入121.42億元，按年升25.2%；毛利26.72億元，按年跌10.3%；毛利率則達22%，按年跌8.7個百分點。按業務分部計，太陽能玻璃銷售業務收入達105.79億元，按年升30.8%，佔總收入的87.1%；而太陽能發電場業務收入則達14.91億元，按年跌1.8%，佔總收入12.3%；集團指太陽能玻璃業務收入增加主要因銷量增加，惟部分被平均售價下降及人民幣兌港元貶值而有所抵消。

信義光能行政總裁兼執行董事李友情表示，純利倒退主要因太陽能玻璃業務純利下跌，以及加上財務成本上升所致。他續指，上半年毛利受週期影響而處於低水平，但第二季度毛利較第一季度有所改善，展望下半年會因組件成本大幅下降，而進入更好的旺季，相信下半年毛利水平會明顯比上半年有所改善。

信義能源信義玻璃盈利齊跌

另外，同系信義能源（3868）及信義玻璃（0868）亦於昨日公布中期業績。信義能源期內純利跌至5.67億元，按年跌9%，集團指盈利下跌主要由於人民幣及港元貶值，以及上網電價政策調整所致。派中期息3.4仙，按年跌55.8%；至於信義玻璃，期內純利亦跌至21.48億元，按年跌35%，派中期息26仙，按年跌35%。