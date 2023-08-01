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經濟

渣打冀高端客帶動增長 對下半年審慎樂觀

【明報專訊】渣打（2888）上周公布上半年業績，香港業務收入按年上升31%，除稅前基本溢利按年上升1.66倍，皆創歷來最高。渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，增長除了受利息增長帶動，資本市場和財富管理業務收入亦表現理想，利息與非利息收入按年皆增長雙位數。她期望高端客戶增長，以及為東盟企業連接大灣區的網絡業務，可為該行持續帶來業務增長。不過下半年加息仍有不確定性，影響客戶貿易業務和投資擴展，整體持審慎樂觀的看法。

渣打集團上半年淨息差為1.67厘，按年上升0.35厘，禤惠儀指香港業務淨息差增長與集團相若，雖然有部分資金轉至定期存款，但他們活期及儲蓄存款比率偏高，對淨息差有不少幫助，而上半年存款餘額增7%。期內貸款餘額按年只增1%，她指客戶要在加息和業務復常較明確後，才會明顯增加投資，全年保持1%增速已是不錯。

看好東盟企業攻大灣區業務

渣打上半年兩大業務部門的收入均創新高，個人、私人及中小企業銀行業務（CPBB）收入按年上升33%，禤惠儀指新增高端客戶為增長動力之一，與內地通關後，上半年新開優先理財戶口數目按年大升1.82倍，較2019年上半年亦增長25%，他們除了帶來新資金，亦帶動保險銷售等財富管理收入。

企業、商業及機構銀行業務（CCIB）收入按年增62%，較2019年疫前升52%，該行為東盟企業連接大灣區的網絡業務收入增26%。禤惠儀稱東盟企業對在大灣區設廠、銷售等甚感興趣，香港擁有資本市場和最大的人民幣離岸市場，為雙方連接業務會有不少商機。

相關字詞﹕禤惠儀 財富管理 定期存款 淨息差 渣打

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