明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地製造業PMI升至49.3勝預期

【明報專訊】國家統計局公布，內地7月製造業採購經理指數（PMI）由6月的49點升至49.3點，勝市場預期的48.9點；連續4個月低於50點。7月非製造業PMI從6月的53.2點下降至51.5點，低過市場預期的53點，連跌4個月。此外，7月綜合產出指數從6月的52.3點下降至51.1點。

非製造業PMI連跌4個月

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，雖然7月製造業PMI有所回升，不過調查中一些企業反映，當前外部環境複雜嚴峻，海外訂單減少，需求不足仍是企業面臨的主要困難。

此外，非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.5和51.1，連續7個月位於擴張區間，經濟延續恢復發展態勢。從市場預期看，製造業生產經營活動預期指數和非製造業業務活動預期指數分別為55.1和59，均位於較高景氣區間，企業信心總體穩定。

暑期帶動 消費旅遊活動明顯提升

他指出，7月服務業商務活動指數為51.5，比上月下降1.3個百分點，仍位於擴張區間，業務總量繼續增長但增速有所放緩。在暑期消費帶動下，居民休閒消費和旅遊出行有所增加，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數均位於55點以上較高景氣區間，市場活躍度明顯提升。

此外，電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業商務活動指數均高於60，企業經營活動加快，業務總量持續增長。

從市場預期來看，上述業務活動預期指數為58.7，保持較高運行水平，21個行業當中除了房地產業，其他行業業務活動預期指數均位於景氣區間，服務業企業信心較為穩定。

相關字詞﹕內地PMI 採購經理指數 製造業PMI 房地產 國家統計局

上 / 下一篇新聞

港GDP按年升1.5%遜預期 按季倒退 抗疫開支減消費券縮水 累政府支出跌9.6%
港GDP按年升1.5%遜預期 按季倒退 抗疫開支減消費券縮水 累政府支出跌9.6%
6月M1貨幣供應跌21.7%
6月M1貨幣供應跌21.7%
負資產減 逾期3個月拖欠率升
負資產減 逾期3個月拖欠率升
渣打冀高端客帶動增長 對下半年審慎樂觀
渣打冀高端客帶動增長 對下半年審慎樂觀
信義光能純利跌27% 料下半年毛利改善
信義光能純利跌27% 料下半年毛利改善
內媒揭馬雲成立「一米八」 拓智慧農業漁業
內媒揭馬雲成立「一米八」 拓智慧農業漁業
港股重上二萬 成交1825億半年新高 七翻身累升1162點 外資單日93億淨流入A股
港股重上二萬 成交1825億半年新高 七翻身累升1162點 外資單日93億淨流入A股
內房普遍做好 碧桂園盈警累股價跌7%
內房普遍做好 碧桂園盈警累股價跌7%
恒隆料港租戶銷售增長減半
恒隆料港租戶銷售增長減半
太航中期少賺82% 派息率削至五成
太航中期少賺82% 派息率削至五成
港綠色金融規模料年增兩成 品質保證局助認證 指投資者需求大
港綠色金融規模料年增兩成 品質保證局助認證 指投資者需求大
歐次季GDP恢復增長 勝預期 通脹放緩 CPI半年來首錄按月跌幅
歐次季GDP恢復增長 勝預期 通脹放緩 CPI半年來首錄按月跌幅
日債息9年新高 央行165億買債
日債息9年新高 央行165億買債
Coinbase：SEC曾促下架比特幣外其他虛幣
Coinbase：SEC曾促下架比特幣外其他虛幣
張兆聰：水泥股剛起動 追落後之選
張兆聰：水泥股剛起動 追落後之選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
徐風：政策市推動 消費品股更受惠勝內房
徐風：政策市推動 消費品股更受惠勝內房
劉宇亮：港股後巿 政策仍是關鍵
劉宇亮：港股後巿 政策仍是關鍵
辛建國：新世代所需的內涵──數位素養
辛建國：新世代所需的內涵──數位素養
何民傑：中國影業前景看俏的玄機
何民傑：中國影業前景看俏的玄機
岑兆基：創業與企業發展五個思考（三之一）
岑兆基：創業與企業發展五個思考（三之一）
韓聲稱成功研發室溫常壓超導體
韓聲稱成功研發室溫常壓超導體
技術取勝：中移動62元有強勁支持
技術取勝：中移動62元有強勁支持
周顯：國際學校收生要meet quota
周顯：國際學校收生要meet quota
湯文亮：長者自殺是對子女控訴
湯文亮：長者自殺是對子女控訴
十大屋苑7月505宗租賃超買賣4倍 觀望氣氛籠罩樓市 買賣成交95宗
十大屋苑7月505宗租賃超買賣4倍 觀望氣氛籠罩樓市 買賣成交95宗
啟德7月逾200宗租賃 通關後最旺
啟德7月逾200宗租賃 通關後最旺
長實趙國雄：波老道項目遭撻訂因美息升幅超預期
長實趙國雄：波老道項目遭撻訂因美息升幅超預期
凱和山批預售涉693伙 最快本季推
凱和山批預售涉693伙 最快本季推
必嘉坊3期加推28伙 折實均呎18978元
必嘉坊3期加推28伙 折實均呎18978元
羅守輝放售 北角新光戲院77%業權
羅守輝放售 北角新光戲院77%業權