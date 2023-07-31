加息後首周末 十大屋苑僅兩成交見3個月低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，加息後買家對後市多抱觀望態度，加上發展商積極推售新盤，部分更減價搶客，導致二手市場進一步受壓。

美孚新都城各錄1宗成交

中原地產高級資深分區營業經理黃惠霞表示，美孚新邨周末錄得一宗成交，位於4期百老匯街107號極高層C室，實用面積850方呎，3房間隔，享園景，叫價1050萬元，獲區內用家以880萬元承接，實呎10,353元。原業主已移民，並於3月中旬委託中原獨家代理兩伙物業，上述單位於1978年2月24.5萬元購入，持貨約45年，帳面大升855.5萬元或約35倍。美孚新邨本月至今暫錄15宗成交，平均實呎11,046元。

首置客近1300萬購維港灣3房戶

中原地產高級分區營業董事柯勇稱新都城周末亦錄成交，位於2期3座中層E室，實用面積538方呎，3房1套間隔，以752萬元成交，實呎13,978元。原業主1999年295萬元買入，帳面獲利457萬元或1.5倍。

不過，仍有首置客預料息口見頂在即，以近1300萬元入市奧運站維港灣3房單位。香港置業分行高級區域董事黃慶龍稱，維港灣3座高層D室，實用698方呎，3房1套連士多房間隔，坐向西北，以1293.8萬元成交，實呎18,536元，買家為首置客。業主2005年9月約460萬元購入，帳面獲利833.8萬元或約1.8倍。

另中原地產分行經理黃有雄表示，葵涌華景山路海峰花園4座低層B室，實用面積1083方呎，3房1套連工人套房，享海景，以1300萬元易手，實呎12,004元。買家原預算以1000萬元入市，受惠政府放寬按揭成數，可加大銀碼，最終買入單位。原業主2013年7月1170萬元買入，持貨約10年帳面賺130萬元或約11%。