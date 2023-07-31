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經濟

香港地產

「高才通」2萬租帝峯300呎 貴年初45% 租賃市場火熱 呎租67元創屋苑新高

【明報專訊】今年為內地與本港通關後首個暑假，加上政府推出「高才通」吸引外來專才，搶高租金，令今年傳統暑假租務旺季火上加油。其中奧運站指標屋苑帝峯．皇殿，一個面向居屋海富苑的中低層開放式單位，獲透過「高才通」來港的內地客以月租2萬元租住，除較屋苑同類單位今年初月租高45%、創出同類新高外，實用呎租約67元，更為屋苑歷史新高紀錄。

明報記者 林尚民

事實上，近月租賃市場火熱，部分大型屋苑租盤開始缺乏，推高租金水平，其中部分港島新入伙盤，如堅尼地城KENNDY 38 一個實用面積299方呎1房單位，享山景，以2.4萬元租出，實用呎租逾80元，創出屋苑呎租新高。樓齡約12年的帝峯．皇殿，位於6座中低層E室，實用300方呎，開放式間隔，美聯分行高級區域經理關穎賢稱，該單位最新獲透過「高才通」來港的內地客承租，月租2萬元，實用呎租約67元，除月租創屋苑同類新高外，呎租更創出屋苑新高紀錄。

開放式戶 租金較一年前彈六成

資料顯示，屋苑同座同面積低層E室，今年3月曾以約1.38萬元、實呎46元租出，而7座同座向低層實用301方呎E室開放戶，去年6月更以低價1.25萬元租出，實用呎租41.5元，換言之，今次以高價獲內地客承租之單位，呎租比4個月前大幅上升45%，若以去年中的近年低位對比，更大幅反彈六成。關續指，由於單位附設裝修，故其租金較市場同類單位為高。至於今次租出物業之業主，早於2010年8月約425.7萬元一手購入，租金回報約5.6厘。

事實上，市場亦罕錄內地生租住特色戶。中原高級分行經理葉文浩表示，土瓜灣環海‧東岸1A座頂層連天台特色戶，實用352方呎，兩房間隔，附設265方呎天台，享海景，以2.05萬元租出，實用呎租58元。租客為一名內地碩士生，預先付一年租金承租自用，涉24.6萬元。業主2019年6月862萬元買入，持貨約4年，租金回報約2.9厘。

內地生逾2萬租環海特色戶

中原地產資深分區營業經理趙愛蓮指，樓齡約32年的大埔新達廣場，位於5座低層F室，實用489方呎，兩房間隔，則以1.7萬元租出，實用呎租35元。新租客為3名內地女學生，為方便上學即租入單位自住。業主2016年530萬元購入上址，租金回報約3.8厘。此外，美聯助理區域經理楊浩然稱，同位於大埔的天鑽，8座低層H室，實用525方呎，兩房間隔，獲內地生「零議價」以月租1.8萬元承租，實呎租約34元。業主2019年以680萬元一手購入，持貨4年，租賃回報近3.2厘。

相關字詞﹕內地生租樓 天鑽 新達廣場 環海‧東岸 帝峯．皇殿 租務成交 高才通

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