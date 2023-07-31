布少明：樓巿「低氣壓」持續

連番加息之下，近月樓價已見回調，差估署公布6月份私人住宅售價指數，按月跌約0.54%，連跌兩個月；另外，美聯樓價指數已連跌4星期，較年內高位跌2.03%。

二手樓價下跌之際，二手交投同樣受壓。在息口上升壓力陰霾下，以及股市波動影響，業主及準買家拉鋸情况持續，加上多個新盤市場搶樓市焦點，凍結二手購買力，料第三季二手交投表現疲弱，二手成交量估計只有約8300宗，按季續跌。

料本季二手交投續跌

新盤方面，雖然同樣受息口上升陰霾影響，但發展商積極以吸引價開售，並推出各式各樣的優惠及付款方法吸客。紅磡全新盤剛公布價單，首批價錢相當吸引，較去年推出的同系項目有折讓，相信反應熱烈。在新盤強勁攻勢之下，料8月份一手成交量有機會重上1000宗水平；若連同9月份一併估計，料第三季一手成交錄2800宗，較第二季微升2%。

不過，加息壓力一日未除，相信本港樓市「低氣壓」會持續，尤其是二手受到的影響更大。筆者相信，以美國現時的經濟情况，高息實難長期維持。始終高息環境窒礙資金流動，拖慢經濟復蘇速度，相信停止加息只是時間的問題。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]