陳永傑：息率高企 美銀行放貸趨謹慎

紐約聯儲銀行報告指出，民眾取得貸款難度增加，貸款申請愈來愈容易遭拒絕，反映高利率及銀行業趨於謹慎。該銀行的每4個月一次調查顯示，貸款申請人被拒的比例升至21.8%，是5年來最高，而整體信貸申請量則跌至2020年10月以來最低。

美國發生地區銀行倒閉之前，2月公布的調查，貸款被拒比率為17.3%。汽車貸款拒絕率由9.1%上升至14.2%，按揭申請、提高信用卡限額申請等拒絕比率亦告上升。

資產管理機構貝萊德全球固定收益總監里德表示，目前經濟情况之下，聯儲局沒有必要堅持2%的通脹目標，堅持通脹目標可能招致美國喪失數以百萬計職位。2%只是數字，沒有任何特定意義，按照目前情况而言，堅持2%的數字毫無必要，反而形成負面影響。聯儲局為了讓通脹由2.7%降至2%，可能不惜一切大幅加息，導致數百萬美國人失去職位。

投資銀行高盛調低美國經濟未來12個月出現衰退的可能性，由25%下調至20%，首席經濟師哈哲斯指認為，近期數據強化了他對通脹回落到2%聯儲局目標，不會觸發經濟衰退的現象。

聯儲局這一年多大幅加息，令借貸成本增加，降低了投資意欲，造成美國投資市場樓市及股市變得乏力。現在息口在高水平，再加息會有阻力。現在投資市場漸見活躍，美國以至全球樓市股市漸漸復蘇。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]