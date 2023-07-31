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經濟
2023年7月31日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
恒指公司：企業染藍睇盈利 不為跑數 百隻成分股目標不變 未定時間表
外企未有染藍大熱 提早檢討免滯後
科指ETF資產規模半年急增四成跑出
GOGOX伙AXA 指司機轉保超預期
陳茂波料GDP增長放緩 整體改善
ARTE Capital陳德豪：中東資金入市 恒指年底料見24000
政治局強調增政策力度 活躍資本市場
ARTE Capital擬中東設基金 吸156億投資中國
趣丸攻移動社交平台 成功扭虧
楊惠妍向家族基金 捐碧服兩成股份 做慈善 國強香港稱長揸10年
葡京人大搞玩樂元素 酒店入住率九成
澳門銀河設藝廊 「可視作軟性工具」
初創上門驗眼配眼鏡 方便弱勢社群
業餘創業 降低風險
余淑穎：先改善收入不穩 才再考慮投資儲百萬
環球經濟數據
金子：澳門旅客大升 金沙購17621
張兆聰：炒落後可揀嗶哩嗶哩
張兆聰：受惠中國救市 美半導體或突破
伍禮賢：潤泥迎內房政策放寬 行業有望復蘇
王良享：按盈利推算 美股短期值博率不高
陳大為：美息料仍高企 甚至再加
謝偉銓：垃圾徵費「議而不決 決而不行」？
銀債以外5厘定存選擇
沈永年：港車北上過關繳費小貼士
陸振輝：學會釋懷 盡興而活
梁振輝：歐元急跌意料之外
許健生：腦機界面：原理及發展 與人類可能性
溫傑：比亞迪受惠國家提振內需政策
陸振球：港股升破三角形頂 8月看俏
陸振球：港股落後 宜增投資比重
林少陽：增持高beta消費周期股
葉創成：技術取勝：中壽升穿下降軌
李聲揚：META業務仍強勁 生意長做長有
蔡金強：全面突破 劍指1月高位
艾雲豪：Alpha以外的超額回報
李順威：基金看好經濟 反不敢大舉入市
劉思明：港股8月進收集期 強勢股可取
瑞銀亞洲：股價追落後 舜宇牛65672
摩根大通亞洲：議息後股市波動 日經購10898
周顯：「木頭姐」清倉中概股 又做燈神？
王弼：重申重槌迪士尼
曾淵滄：利率見頂 地產股抬頭
湯文亮：香港沒有搶人才
陳永傑：息率高企 美銀行放貸趨謹慎
廖偉強：業主「甩名」為入巿做準備
布少明：樓巿「低氣壓」持續
馬泰陽：撤辣無期 觀望氣氛濃
「高才通」2萬租帝峯300呎 貴年初45% 租賃市場火熱 呎租67元創屋苑新高
加息後首周末 十大屋苑僅兩成交見3個月低
必嘉坊3期兩日收200票 超額2.5倍
領都車位180萬沽 9年升值六成
佳明粉嶺兩工廈 補4.7億轉數據中心
滙都主打兩房 鄰近輕鐵站
碧堤7月交投料5年最淡
港女性提早投資 準備退休儲備
葉創成：技術取勝：中壽升穿下降軌
【明報專訊】平保三底回升（圖）
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科指ETF資產規模半年急增四成跑出
GOGOX伙AXA 指司機轉保超預期
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業餘創業 降低風險
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環球經濟數據
金子：澳門旅客大升 金沙購17621
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張兆聰：受惠中國救市 美半導體或突破
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王良享：按盈利推算 美股短期值博率不高
陳大為：美息料仍高企 甚至再加
謝偉銓：垃圾徵費「議而不決 決而不行」？
銀債以外5厘定存選擇
沈永年：港車北上過關繳費小貼士
陸振輝：學會釋懷 盡興而活
梁振輝：歐元急跌意料之外
許健生：腦機界面：原理及發展 與人類可能性
溫傑：比亞迪受惠國家提振內需政策
陸振球：港股升破三角形頂 8月看俏
陸振球：港股落後 宜增投資比重
林少陽：增持高beta消費周期股
葉創成：技術取勝：中壽升穿下降軌
李聲揚：META業務仍強勁 生意長做長有
蔡金強：全面突破 劍指1月高位
艾雲豪：Alpha以外的超額回報
李順威：基金看好經濟 反不敢大舉入市
劉思明：港股8月進收集期 強勢股可取
瑞銀亞洲：股價追落後 舜宇牛65672
摩根大通亞洲：議息後股市波動 日經購10898
周顯：「木頭姐」清倉中概股 又做燈神？
王弼：重申重槌迪士尼
曾淵滄：利率見頂 地產股抬頭
湯文亮：香港沒有搶人才
陳永傑：息率高企 美銀行放貸趨謹慎
廖偉強：業主「甩名」為入巿做準備
布少明：樓巿「低氣壓」持續
馬泰陽：撤辣無期 觀望氣氛濃
「高才通」2萬租帝峯300呎 貴年初45% 租賃市場火熱 呎租67元創屋苑新高
加息後首周末 十大屋苑僅兩成交見3個月低
必嘉坊3期兩日收200票 超額2.5倍
領都車位180萬沽 9年升值六成
佳明粉嶺兩工廈 補4.7億轉數據中心
滙都主打兩房 鄰近輕鐵站
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