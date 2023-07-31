梁振輝：歐元急跌意料之外

雖然我們早已提出歐洲貨幣的下行風險，但對於上周回吐勢頭之急速亦感到意外。

歐洲央行雖然一如預期加息25個基點，但未能支持歐元走勢。央行總裁偏向鴿派的言論令市場懷疑9月份會否繼續加息，利率可能見頂的揣測令歐元在議息後失守1.10水平，跌至近3周的低位，短線支持位留意50天平均線約為1.09附近，由於歐元離技術超賣的水平甚遠，投資者要提防仍有可能進一步下跌。歐元區將於周一公布第二季的增長及7月份的消費物價，對於短線歐元的走勢將有重要影響。

本周英倫銀行將會議息，目前主要央行仍然以英國未來的加息幅度最大，但早前公布的6月份通脹跌幅較預期大，加上美聯儲及歐洲央行上周未有明確提及再次加息，令市場開始懷疑對英國加息的預期是否過分樂觀。

英鎊兌美元短線支持位1.2696

市場共識仍然是英倫銀行本周將會加息25個基點至5.25厘，但對未來利率走向的看法才是關鍵。英鎊兌美元自7月中升至1.3140後見頂回落，上周已跌至1.28之下水平，短線支持位同樣在50天線約為1.2696附近。

澳洲央行亦會在本周議息，但上周公布的第二季消費物價跌幅較預期大後，央行會否一如市場預期加息或有變數。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]