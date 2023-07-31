陸振輝：學會釋懷 盡興而活

人生是一場體驗，就應該盡興而活。要忠於自己，去過自己想過的生活。每個人對幸福的定義和追求都不一樣。有人覺得爭名逐利，日子才算體面；有人淡泊名利，日子才能舒坦自然。有人嚮往詩和遠方、有人享受寧靜自得。當你嚐遍人生百味、當你閱盡人生百態，你就終會發現，曾經所渴望、所追求的人生的波瀾，到最後都不過是演變成自己心內的從容而已。

對於不可控的事情，我們要保持樂觀。對於可控的事情，我們要保持謹慎。我們可能對未來充滿着焦慮和恐懼，但是焦慮於事無補、恐懼也於事無益，允許別人做別人，也允許自己做自己，不必在意別人怎麼說怎麼看，要堅定從容走好自己的路。

但不要去趕路，要去感受、去欣賞沿路的風景；不要去趕時間，要恬靜地泛舟在人生的長河之中，去感受人生的絢麗。

無論結局如何，至少我們盡興活過，就肯定不枉此生。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]