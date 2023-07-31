澳門銀河設藝廊 「可視作軟性工具」

不限藝術家主題 注重溝通

她不諱言，此舉未必有量化的效益，並說：「既沒有商業成分，亦不涉門券收入或商品買賣，但是可視為軟性工具，讓旅客感受到品牌的另一面」，將體驗變得更豐富。

澳門銀河擬打開的藝術文化門路，林毓珊希望可讓訪客的參與性大些，既讓他們打卡，亦可上社交媒體如Instagram分享。在藝廊更大的空間內，他們未必純引入Fine Art藝術作品，而是會加添更多具深度及思想性強的作品。有見過過往藝術家創作要依從商業要求去行事，發揮機會不大，澳門銀河擬作為橋樑，注重和藝術家溝通，冀賦予藝術家信心把握機會去創作更精彩的作品。銀河藝萃在經營中不會規限主題，但會講求亞洲形式沉浸體驗，例如在澳門舉行藝文薈澳活動期間，在藝廊舉行全球首個沉浸式BE@RBRICK藝術展，冀更易提升來訪者之興趣，讓觀眾有更多新藝文體驗。她期望，這令銀娛與以商業或零售導向的營運概念運作之其他同業區別開來。