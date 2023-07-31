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經濟

澳門銀河設藝廊 「可視作軟性工具」

【明報專訊】銀河娛樂（0027）在新賭牌規範下要推動非博彩項目，除了在傳統的吃喝玩樂及會展元素着手之外，亦在旗下澳門銀河闢設銀河藝萃藝廊。負責藝廊的經理林毓珊接受本報訪問時表示，博彩企業有責任以不同方式支持非博彩項目。她冀以本身的藝術文化及創辦獨立畫廊的背景，在度假村內置入藝術文化元素。

不限藝術家主題 注重溝通

她不諱言，此舉未必有量化的效益，並說：「既沒有商業成分，亦不涉門券收入或商品買賣，但是可視為軟性工具，讓旅客感受到品牌的另一面」，將體驗變得更豐富。

澳門銀河擬打開的藝術文化門路，林毓珊希望可讓訪客的參與性大些，既讓他們打卡，亦可上社交媒體如Instagram分享。在藝廊更大的空間內，他們未必純引入Fine Art藝術作品，而是會加添更多具深度及思想性強的作品。有見過過往藝術家創作要依從商業要求去行事，發揮機會不大，澳門銀河擬作為橋樑，注重和藝術家溝通，冀賦予藝術家信心把握機會去創作更精彩的作品。銀河藝萃在經營中不會規限主題，但會講求亞洲形式沉浸體驗，例如在澳門舉行藝文薈澳活動期間，在藝廊舉行全球首個沉浸式BE@RBRICK藝術展，冀更易提升來訪者之興趣，讓觀眾有更多新藝文體驗。她期望，這令銀娛與以商業或零售導向的營運概念運作之其他同業區別開來。

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