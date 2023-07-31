楊惠妍向家族基金 捐碧服兩成股份 做慈善 國強香港稱長揸10年

【明報專訊】碧桂園服務（6098）公布，獲非執董兼主席楊惠妍通知，已於7月29日與國強公益基金會（香港）（下簡稱「國強香港」）簽署贈與契據，將碧桂園服務6.75億股或約20%權益，捐贈予國強香港作慈善公益用途。有分析今次楊氏家族捐股，除為配合共富的大方向外，背後亦或與穩定投資者軍心的考量有關。事關國強香港特別提到，基於對公司長期價值的認可及加強公司企業管治穩定性考慮，將在十年內長揸楊惠妍所捐贈的股份。
明報記者 方楚茵
事實上，在近日中央出口救市前，碧桂園系曾出現股債雙殺的情况，更傳出碧桂園（2007）楊國強父女（即碧桂園創辦人兼現任特別顧問楊國強及主席楊惠妍）出國的消息，連同碧服總裁李長江沽售碧服持股等，導致公司股債急跌。
去年底曾沽碧服套50億
加上2022年在中央11月出招救市不久，當時內房及物管股價曾多次急升，惟楊惠妍卻在2022年12月以折讓11%出售碧服股份，套現逾50億元。其後碧桂園則公布獲楊惠妍提供50.55億元的免息、無抵押貸款，以支持公司經營發展，變相意思是楊惠妍減持碧服，是為了向碧桂園「輸血」。
今次中央政治局定調下半年調整房地產政策，碧桂園等內房股亦連升多日，難免再惹來「炒高抽水」的憂慮。而且今次國強香港事先張揚會將楊惠妍所捐贈的股份長揸十年，亦意味着要靠碧服的持股提供穩定的資金支持，變相暗示碧服將長期兼穩定派息，此舉似為令投資者安心而來。
仍擁碧服36%投票權
此外，在捐贈完成後，楊惠妍直接或間接持有的碧服總股數將降至約5.44億股或16.12%，其持股大減亦意味其再次配售空間有限。而連同國強香港委託的20%投票權，她此後仍將控制碧服12.18億股或36.12%投票權。
翻查資料，國強公益基金會（香港）於今年6月中旬於香港設立的擔保有限公司，根據香港法例第112章《稅務條例》第88條屬公益慈善機構，其創始成員為楊惠妍之妹妹楊子莹。楊子莹同時擔任碧桂園的執董。
據通告，今次國強香港擬把捐贈股份用作支持香港及粵港澳大灣區科學、教育文化、健康及青少年成長，資助弱勢群體、賑災及內地鄉村振興等公益用途。