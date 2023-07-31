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經濟
封面故事

ARTE Capital擬中東設基金 吸156億投資中國

【明報專訊】ARTE Capital主席陳德豪上文已介紹看好恒指年底前可升抵24000點至25000點的原因，跟着他暢談集團在中東的發展大計，包括擬在當地成立基金，吸納海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council 、下稱GCC）內富裕國家資金，目標是未來2至3年集資10億至20億美元（78億至156億港元），投資中國市場。

近年不少中東國家與美國的關係已大不如前，當中，沙特今年3月在中國推動下跟與美國不和的伊朗恢復外交關係，陳德豪分析，相信沙特以至不少中東國家日後與中國的合作更加緊密：「中東國家現時希望自強，它們發覺與我們中國合作比較靠譜，比較能夠發展中長期的合作關係」。

陳德豪指出，在中東國家之中，以沙特最有實力，每日石油產量介乎1000萬至1200萬桶，以每桶油價80美元計，每日賣油收入已達8億至9.6億美元，故此該國國企石油旗艦公司沙特阿美去年盈利便高達1610億美元；另外，他認為阿聯酋是中東另一頗有實力的國家，指該國領導人既有遠見亦具備執行能力，近年經濟發展理想。

印俄富豪進駐迪拜 推升樓價

目前ARTE Capital資產管理規模（AUM）超過10億美元，當中九成資金來自阿聯酋阿布扎比主權基金，一般人對當地了解不多，陳德豪就此有精闢簡介。他指出，阿聯酋是一個國家，由7個酋長國組成，當中，阿布扎比是最大的酋長國，屬區內主權基金集中地；迪拜是第二大酋長國，它除了是金融中心外，亦是旅遊城市，與阿布扎比的距離大概是100公里，車程一個半小時。

陳德豪近年到阿布扎比公幹期間往往也會途經迪拜，對於該城市成功吸引大量印度及俄羅斯富豪進駐感到讚歎：「迪拜又乾淨又安全又國際化，食買玩有質素，向來已有吸引力。2020年全球新冠疫情大爆發期間，不少印度富豪一窩蜂湧去迪拜避疫，去年2月俄烏戰爭爆發後，很多俄羅斯富豪或資金視迪拜作為一個避風港，故此近年當地人口、包括富豪數目出現可觀的淨增長，由此帶動樓價上升不少」。

GCC十大主權基金

阿布扎比佔三個

至於阿布扎比主權基金，包括成立於1976年阿布扎比投資管理局（Abu Dhabi Investment Authority、ADIA）、近年始崛起的穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Company）及阿布扎比發展控股公司（Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC、ADQ）去年11月的AUM分別達7088億美元、2840億美元及1590億美元，分別在GCC主權基金內排第一、第七及第八位（見表）。

除上述的主權基金外，陳德豪指出，阿布扎比以至中東王族（Sheikh）也有自己的投資公司，例如阿布扎比王子Sheikh Mansour目前便是英超班霸曼城班主，私人財富相當可觀。

陳德豪透露，ARTE Capital早於2016年已在中東開展業務，隨着2021年以來油價急升，阿聯酋出售石油收入水漲船高，阿布扎比主權基金大幅增加投資，故該基金AUM現已超過10億美元；至於是阿布扎比哪一主權基金，由於保密協議未能披露。

阿布扎比賣油豐收

主權基金增投資ARTE

由於中東資金投資中國的趨勢方興未艾，ARTE Capital近月已在阿布扎比租用寫字樓，擬聘用5至8名員工，目標是未來3年在當地成立基金，即國際投資界稱為Abu Dhabi Global Market Funds或ADGM Funds，向阿聯酋、沙特、卡塔爾及阿曼等GCC富裕國家主權基金及高淨值客戶集資10億至20億美元，投資於中國市場。

擬提供顧問投行服務

助中資拓中東

另外，ARTE Capital於5月曾安排多間本港上市公司組團到訪阿聯酋，尋找當地業務發展機會，未來亦擬提供投資銀行或顧問的服務，幫助優秀的中國公司在中東發展業務，當中包括尋找當地合作伙伴及取得政府援助。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕油價 主權基金 阿布札比 中東 海灣阿拉伯國家合作委員會 Arte Capital主席陳德豪

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