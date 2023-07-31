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經濟
封面故事

ARTE Capital陳德豪：中東資金入市 恒指年底料見24000

【明報專訊】上周一召開的中央政治局會議釋出利好政策信號，而美國聯儲局周中加息0.25厘後料已完成是次加息周期，恒指全周上升841點或4.41%，今期封面故事專訪現時資產管理規模（AUM）超過10億美元、資金九成來自中東阿布扎比主權基金的ARTE Capital主席陳德豪分析最新形勢。他指出，隨着中東國家與中國關係愈來愈緊密，中東資金增加投資中國股市是大勢所趨，而內地政府料短期推出更多政策支持經濟增長，恒指在年底前有機會升抵24,000點至25,000點，當中，他看好中資科網龍頭股、內險及券商股。

明報記者 葉創成

市場原預期於本月底始召開的中央政治局會議，搶閘於上周一召開分析當前經濟形勢、部署下半年經濟工作，釋出眾多利好政策信號，陳德豪在專訪中分析，他個人（非代表ARTE Capital機構意見）早已認為恒指於去年10月31日低位14,597點見底，至今由該低位升幅逾兩成，技術上出現牛市，是次政治局會議更加強他對港股下半年表現的信心，料恒指在年底前可升抵24,000點至25,000點。

陳德豪表示：「雖然我不敢講這次是大牛市，但其實恒指由前年2月高位31,183點急跌至去年10月低位14,597點（見圖），與2008年金融海嘯低位10,676點相差不遠，故其實當時已反映很多壞消息，例如內地房地產市場出現比較大的下行周期，科網、教育及醫療等多個行業政策調整，美國去年3月以來大幅加息及美資大舉拋售港股等。向前望的話，一個很簡單的數學是，若恒指今年低位是5月31日的18,044點，假設全年高低位差距是6000點至7000點，在今年稍後時間出現的高位便會是24,000點至25,000點，我覺得這是有機會的，也希望市况會這樣發展。」

料A股現慢牛 看好內險券商股

根據《Money Monday》統計恒指過去10年數據，期內有7年高低位差距超過6000點，例外的三次是2019年、2014年及2013年，期內高低位差距分別只有5384點、4225點及4680點（見表）。而恒指今年以來高位為1月27日的22,700點，低位為5月31日的18,044點，高低位差距暫為4656點。

除了統計數據外，陳德豪強調，基本因素亦支持恒指有機會升抵24,000點至25,000點，主要是上周一的中央政治局會議釋出不少利好政策信號，當中提及「要活躍資本市場，提振投資者信心」，因此他覺得內地A股有機會出現「慢牛」，利好內險股及券商股。

陳又表示：「我覺得中央政府希望A股中長期有比較好的表現，由此製造財富效應，所以今次A股有機會進入慢牛。事實上，汲取上證綜指由2014年6月底2048點在一年內急升至2015年6月高位5178點、出現瘋牛後泡沫爆破急跌的教訓，是次政府應該不會再像當年般容許股民隨意增加槓桿。另外，與中央政府支持A股比較，我不相信領導層希望再由樓價上升去製造財富效應。」

內地人工智能普及 利好科網龍頭

另外，陳德豪亦看好已由前年初高位明顯回落、目前估值吸引的中資科網龍頭股，原因是他前周曾到北京實地調研多家人工智能企業，相信中資科網龍頭股也能藉着人工智能提升收入及盈利：「中國人工智能公司目前已可以多方面應用此新興科技，例如可以用於監察水壩、水塘的存水量是否合適以避免洪水氾濫、在高鐵行駛時監察會否有螺絲等損耗品丟掉而帶來潛在風險、快餐連鎖店也可藉着容貌識別（facial recognition）來分析客戶購買行為，故我覺得人工智能是很有發展潛力的板塊。」

陳德豪強調，中國近年有不少新興科技崛起，例如電動車、新能源及儲能科技等，故他覺得不論是買入已上市的中國公司、抑或是以私募股權方式投資未上市的中國初創企業，均有很多投資機會。上周召開的中央政治局會議強調要打造更多支柱產業，要推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展，陳德豪稱上述投資方向亦符合最新國策。

美資沽盤近消化 中東資金成生力軍

雖然陳德豪是次沒有推介個別股票，但本刊在第19頁「技術取勝」欄目，《Money Monday》分析了內險股中壽（2628）及平保（2318）、券商股中金（3908）、中信証券（6030）、海通證券（6837）及HTSC（6886），中資科網龍頭股騰訊（0700）及美團（3690）技術走勢，讀者可以參考。

在上文陳德豪指出，過去兩年美資大舉拋售港股，是港股表現未如理想的原因之一，向前望的話，他相信美資拋售壓力已被市場消化得七七八八，只要中國資產有吸引力便可吸引全球資金來港投資，例如目前ARTE Capital資產管理規模（AUM）超過10億美元，當中九成資金來自阿聯酋阿布扎比主權基金，背景是2021年以來，尤其去年2月下旬俄烏戰爭爆發後油價急升，阿聯酋出售石油收入水漲船高，阿布扎比主權基金向ARTE Capital大幅增加注資以投資中國股市。陳德豪表示：「不少中東投資者均很欣賞我們（中國）領導人提出的高質量發展方向，經濟不止要有增長，更重要的是高質量增長。中國今年經濟增長目標是5%，由於目前GDP總量已如此大，日後不必要每年均增長5%，假如每年平均增長3%已經相當不錯，對於中東投資者來說已經願意在中國投資。」

美息高企不下 仍屬負面因素

外圍方面，美國經濟增長有加快迹象，第二季GDP初值，按季折合年率增長2.4%，遠高於市場預期的1.8%升幅，並較首季的升幅高出0.4個百分點，聯儲局上周加息0.25厘、聯邦基金利率上端升至5.5厘後，即使當局指9月會否再加息視乎經濟數據而定，惟表明不再預測今年經濟會出現衰退，因此亦不會減息。

陳續分析，即使美息已見頂，但若維持在高位一段時間，變相抽緊全球資金，對中國股市屬負面因素，他參考歷史數據，聯儲局減息往往是因為當地出現大型經濟危機或股市大跌所致，而這些情况看來在今年餘下時間不會出現，故他預期當局不會在未來幾個月減息。

旗下特殊機遇基金去年淨回報5%

目前ARTE Capital資產管理規模（AUM）超過10億美元，陳德豪透露，當中約8億美元屬中國股票基金，約2億美元屬特殊機遇基金、主要為內地房地產公司及其他機構提供貸款，另外亦有專門投資電動車相關產業基金、私募基金、虛擬貨幣基金及多元資產基金，這些基金均由專業的投資總監管理，而他作為集團主席及創辦人，沒有參與具體投資決定。

談到ARTE Capital在中東成功集資之道，陳德豪表示，由於阿布扎比主權基金員工往往在歐美大學畢業，教育程度高，能夠以英語溝通；中東人與中國人相似，建立互信後才能做生意，過程中需要長時間的累積及相處，因此過去兩年他及同事已到訪阿布扎比近10次，往來面談以建立密切合作關係，而ARTE Capital作為投資機構，最重要是投資交出成績，例如旗下AUM達2億美元的特殊機遇基金去年在整體市况艱難下仍能取得近5%的淨回報，他表示：「最重要是你要交到成績出來，用客觀事實及數據證明你的投資能力。」

（受訪者非持牌人士，其觀點只屬個人意見，並非代表ARTE Capital Management limited（ACM），ACM為其投資集團旗下的持牌機構，持有第4及第9類牌照）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕中資科網龍頭股 券商股 內險股 中央政治局會議 恒指 中東資金 Arte Capital主席陳德豪

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