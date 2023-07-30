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經濟
2023年7月30日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
憧憬內地刺激經濟 中概股指抽升7% 恒指夜期重上兩萬關 分析：港股可向上突破
FDIC推售Signature Bank貸款組合
石油巨擘業績展望欠佳 股價偏軟
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外媒：幣安申牌照遭德監管機構勸退
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張宗永：修復有期？
薛偉傑：酮福堂推生酮奶茶及乳酸菌飲品
馮其十：中央釋力撐民營經濟信號 民企信心回歸仍待時日
馮其十：中央釋力撐民營經濟信號 民企信心回歸仍待時日
【明報專訊】上半年內地民間投資同比負增長，折射出民營企業信心不足。連日來，以31條《關於促進民營經濟發展壯大的意見》為標誌，中央釋出強烈信號力撐民企。但信心的回歸，可能仍待時日。
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憧憬內地刺激經濟 中概股指抽升7% 恒指夜期重上兩萬關 分析：港股可向上突破
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