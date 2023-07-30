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經濟
2023年7月30日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
憧憬內地刺激經濟 中概股指抽升7% 恒指夜期重上兩萬關 分析：港股可向上突破
FDIC推售Signature Bank貸款組合
石油巨擘業績展望欠佳 股價偏軟
星凱．堤岸本月95宗租賃 按月升1.7倍
中證監：上市公司大股東不得以離婚規避減持限制
外媒：幣安申牌照遭德監管機構勸退
玻利維亞准以人幣支付進出口貿易
馬斯克「棄鳥採X」 劍指金融業 分析：搭配Tesla急速增長或闢新徑
張宗永：修復有期？
薛偉傑：酮福堂推生酮奶茶及乳酸菌飲品
馮其十：中央釋力撐民營經濟信號 民企信心回歸仍待時日
張宗永：修復有期？
【明報專訊】上星期，特首李家超帶團訪問新加坡，商討合作，簽了7份合作備忘錄，涵蓋商貿、金融科技和創科。這是台前話，我覺得台後，李特首必定會向李顯龍總理請教如何強勢管治香港這「蕞爾小島」。
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憧憬內地刺激經濟 中概股指抽升7% 恒指夜期重上兩萬關 分析：港股可向上突破
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