明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

石油巨擘業績展望欠佳 股價偏軟

【明報專訊】多家美國石油股第二季業績陸續出台，但受能源價格大幅下跌影響，表現及展望均令市場失望。雪佛龍（美：CVX）預計今年石油及天然氣產量將接近原來預測的下限，上周五收市跌0.49%至158.87美元；埃克森美孚（美：XOM）上周五公布業績，表現遠遜市場預期，收市報104.16美元，跌1.2%。

雪佛龍：今年油氣產量近預測下限

雪佛龍今年第二季收入為489億美元，期內淨利潤為60億美元，按年大減48%，不過兩者表現均勝市場預期。集團行政總裁Michael Wirth表示，由於加拿大出現異常大規模山火，令集團部分生產設施暫停生產，加上泰國有產油設施因緊急維修而暫停，平均日產量將於可見的將來損失1萬桶，兩件事均令產量下降，估計今季平均日產量將減少11萬桶。

埃克森美孚次季純利跌56%

埃克森美孚今年第二季收入按年跌28.3%至829億美元，純利跌56%至78.8億美元，每股經調整盈利為1.94美元。集團首席財務官Kathryn Mikells稱，全球油氣價格上季大跌，加上去年同期受惠於俄烏戰爭引發的油價大升，令第二季度財報表現按年大跌，與2021年同期相比仍屬穩健。行政總裁Darren Woods稱，對全球原油需求前景保持樂觀，料油價將在下半年回升。

不過市場憧憬歐美央行的緊縮政策即將結束，帶動油價近日向上，布蘭特期油上周五收報每桶84.99美元，升0.9%；紐約期油收報每桶80.58美元，升約0.6%。

相關字詞﹕埃克森美孚 天然氣 雪佛龍 俄烏戰爭

上 / 下一篇新聞