石油巨擘業績展望欠佳 股價偏軟

雪佛龍：今年油氣產量近預測下限

雪佛龍今年第二季收入為489億美元，期內淨利潤為60億美元，按年大減48%，不過兩者表現均勝市場預期。集團行政總裁Michael Wirth表示，由於加拿大出現異常大規模山火，令集團部分生產設施暫停生產，加上泰國有產油設施因緊急維修而暫停，平均日產量將於可見的將來損失1萬桶，兩件事均令產量下降，估計今季平均日產量將減少11萬桶。

埃克森美孚次季純利跌56%

埃克森美孚今年第二季收入按年跌28.3%至829億美元，純利跌56%至78.8億美元，每股經調整盈利為1.94美元。集團首席財務官Kathryn Mikells稱，全球油氣價格上季大跌，加上去年同期受惠於俄烏戰爭引發的油價大升，令第二季度財報表現按年大跌，與2021年同期相比仍屬穩健。行政總裁Darren Woods稱，對全球原油需求前景保持樂觀，料油價將在下半年回升。

不過市場憧憬歐美央行的緊縮政策即將結束，帶動油價近日向上，布蘭特期油上周五收報每桶84.99美元，升0.9%；紐約期油收報每桶80.58美元，升約0.6%。