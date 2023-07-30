FDIC推售Signature Bank貸款組合

根據彭博報道，FDIC已提出轉售Signature Bank手上總值185億美元（約1443億港元）的貸款組合，該等貸款更與私募基金及投資機構等有關。

貸款組合總值1443億

根據報道引述消息指出，今次FDIC是於7月25日、即剛過去的周二起，推出Signature Bank的貸款組合，擬脫手的貸款組合共達201項，涉及如Starwood Capital、凱雷集團、黑石、Thoma Bravo、Brookfield Asset Management等與私募基金及金融機構提出的貸款有關，出售的項目包括供私募基金使用的認繳信用貸款。競購該等貸款的截止時間為9月，並料10月完成交易。

9月截止競購 料10月完成交易

一般預期，今次FDIC出手，會視為FDIC將接手Signature Bank手上總值600億美元的貸款脫手計劃的一部分。

據稱，FDIC委託銷售Signature Bank手上貸款的代理Newmark，亦正計劃代為處理該行的商業地產貸款組合，但是最終未有定下具體的時間表。

Signature Bank則於昨日在官網向客戶公布，正式定名Flagstar Bank並繼續運作，並強調今次交易有助其本身及母公司紐約社區銀行，朝向商業銀行模式發展。