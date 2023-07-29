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經濟
國際金融

PC市場改善 英特爾意外虧轉盈

【明報專訊】美國晶片大廠英特爾（Intel）（美：INTC）第二季出乎意料扭虧為盈。在經歷連續兩季的虧損後，個人電腦（PC）市場開始復蘇，令英特爾次季的PC業務收入較預期好。雖然其次季整體收入仍按年跌15%至129億美元，但錄得15億美元的利潤，經調整每股盈利為13美仙，分析師原預期經調整每股虧損3美仙。英特爾早段股價急升6%。

英特爾次季PC晶片銷售額按年跌12%，較首季的38%跌幅顯著收窄。次季調整後毛利率為39.8%，按季上調1.4個百分點。隨着PC市場改善，英特爾將第三季的調整後毛利率預測，上調至43%。

英特爾收入有頗大部分的收入來自PC業務。隨着電子產品製造商逐漸消耗疫情期間囤積的晶片庫存，並開始發出新訂單，英特爾預期下半年PC市場恢復「正常」交易狀况。該公司行政總裁Pat Gelsinger表示，相信在PC晶片市場的份額已有所增加。

料數據中心業務受惠AI需求增

對於數據中心的中央處理器（CPU）業務，英特爾的市場份額一直被規模較小的競爭對手超微半導體（美：AMD）搶奪。此外，部分發展生成式人工智能（AI）技術的數據中心客戶，亦可能將部分CPU訂單，轉向Nvidia（美：NVDA）的圖形處理器（GPU），為英特爾的經營帶來挑戰。不過英特爾預期，科技行業對AI的需求增加，將為其數據中心業務帶來更大的需求。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕晶片 人工智能（AI） 個人電腦(PC) 英特爾（Intel）

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