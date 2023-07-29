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經濟
國際金融

美核心PCE物價升4.1% 近兩年最低

【明報專訊】美國通脹指標持續放緩，而美國勞工成本以兩年來最低的速度增長，預示美國通脹壓力正循美聯儲期望的方向發展，降低了美聯儲加息的需要。聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在6月按年升4.1%，升幅較5月下滑0.5個百分點，是2021年9月以來最低的水平。

勞工成本按季僅增1%

整體PCE物價指數在6月按年升3%，較5月的升幅下滑0.8個百分點，是2021年3月以來最低的增速。

此外，反映潛在通脹壓力的美國勞工成本（ECI）指數，在次季按季增長1%，是兩年來最低的增速，反映勞動力市場開始降溫。物價壓力顯著放緩之際，為美國經濟活動貢獻三分之二的消費者支出持續穩健。美國6月個人支出按月增0.5%，較5月的升幅上調0.3個百分點，反映消費者支出加快。

市場人士認為，通脹放緩和消費者支出持續增長，為美國第三季開局增強了經濟動力，令美國實現經濟軟着陸的機會增加。

美股3大指數昨早段向上，道指升約200點，納指升逾1%。美聯儲關注的通脹指標下滑，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率回落至4.9厘以下。美國10年期國債孳息率由4厘水平，回落至3.95厘。美匯指數維持在101以上。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕債息 美股 消費 勞工成本 核心個人消費支出（PCE）物價指數 通脹

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