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經濟
2023年7月29日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
南商P加0.375厘 中小行資金壓力增 應對1個月拆息續升 減「負息差」影響
憧憬A股減印花稅 恒指滬深股炒高
話你知：港股反加印花稅 高內地1.6倍
大摩：美對冲基金7月掟中概股
住建部促降首套房首期比例貸息
順豐傳最快下月申港上市籌234億
渣打稅前溢利升32% 上調業績指引 派息增五成 再斥78億回購股份
恒大汽車復牌插61% 成交逾6億
杭州撐新能源車 大摩上調「蔚小理」目標價
銀債首日受捧 匯豐恒生：認購創新高
金管局證監簡化高端專業投資者評估
福布斯：盧啟賢誇大身家學歷
世茂兩年共蝕486億 下周一復牌
日央行放寬長債息上限至1厘 變相倍升 圓匯曾彈至138水平
美核心PCE物價升4.1% 近兩年最低
PC市場改善 英特爾意外虧轉盈
未來潛在新供應 連續3季破10萬伙 新盤銷售放緩影響 業界料年底仍處高位
油塘冰廠申建522伙住宅 涉16萬呎樓面
方潤華家族2.66億購樂聲電子深水灣洋房
必嘉坊3期最快日內加推 親海駅I上樓書 273呎起
佐敦上海街舊樓1.1億易手 6年帳蝕三成
陸振球：香港優勢不再 樓價仍可高企?
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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