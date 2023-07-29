明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

佐敦上海街舊樓1.1億易手 6年帳蝕三成

【明報專訊】加息陰霾下，有物業投資者蝕讓沽貨。資料顯示，佐敦上海街66至68號全幢商住舊樓，本月中以1.1億元易手，原業主2017年5月約1.6億元購入，帳蝕5000萬元或31%。

據悉，原業主購入物業後斥約3000萬元翻新，地下為商舖用途，1至5樓則為住宅單位，2020年以月租35萬元招租，惟乏人承租，翌年租賣同放，意向價2億元，意向月租減至22萬元，較一年前叫價低13萬元或37%。

另資料顯示，由大鴻輝興業持有的北角英皇道400至404號明苑中心地下1及2號舖，本月初以1.428億元易手，面積2800方呎，呎價5.1萬元。該舖連租約出售，現由六福珠寶以月租35萬元承租，租金回報約3厘。

吳少康等4個月逾2億掃舖

上述登記買家為利寶置業有限公司，公司董事為吳少康及吴波，二人為商舖投資者，今年3月以6680萬元向宏安集團（1222）和位元堂（0897）購入大圍道66至72號商舖，以面積655方計，呎價逾10.1萬元，即4個月來斥資逾2.09億元入市。

此外，利嘉閣（工商舖）聯席董事鍾淑瑜表示，獲業主獨家委託就觀塘兩商舖招租，其中位於興業街12至14號永泰中心地舖，面積約1800方呎，意向月租12萬元，呎租逾66元。另一商舖則在開源道60號駱駝漆大廈3期地下，面積約175方呎，意向月租9萬元，呎租514元。

相關字詞﹕吳少康 佐敦上海街 大鴻輝興業 蝕讓沽舖

上 / 下一篇新聞