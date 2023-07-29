明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

方潤華家族2.66億購樂聲電子深水灣洋房

【明報專訊】本港銀行再度跟隨美國加息，中小型單位二手市場持續淡靜，惟優質豪宅戶仍有價有市，更有老牌家族以巨額入市港島南區傳統豪宅。樂聲電子（0213）最新公布，旗下南區深水灣道39號8號屋，以2.66億元售予方潤華家族成員或相關人士。

據樂聲電子發出的通告顯示，上述成交以公司股權轉讓形式（俗稱「賣殼」）進行，轉讓資產包括該公司的全數普通股股權，以及上述深水灣道39號物業，兩部分合計作價2.66億元。新買家為方潤華興盛有限公司，公司董事包括方文雄、方添輝等方潤華家族後人。

3年帳升近億 實呎逾9萬

上述洋房為一幢3層獨立屋，實用面積2939方呎、另連2260方呎戶外空間，並備有一個車房，若以是次公司轉讓總價2.66億元計，實呎約90,507元。資料顯示，樂聲電子2020年4月「買殼」形式，向紡織業富商呂培安及有關人士購入，作價1.7億元。換言之，樂聲電子持貨逾3年帳賺約9600萬元或56%。

漾日居複式實呎3.65萬逼新高

市場消息透露，九龍站漾日居最新有複式戶以呎價逾3.65萬元易手，逼近4年前以呎價3.7萬元所創下的屋苑最高紀錄。市場消息透露，漾日居5座高層B室複式戶，屬實用1605方呎的4房戶，遠望佐敦八文樓一帶市景及小量維港景，最新以5870萬元易手，實呎36,573元。成交呎價僅次於屋苑於2019年6月錄得37,267元的呎價最高紀錄，料創屋苑歷來呎價次高。上述原業主為投資者，於2005年2801.6萬元一手購入後一直用作收租。由於單位仍有租客居住故不設睇樓，最新以5870萬元售出，持貨約18年，帳面獲利約3068.4萬元或約1.1倍。據悉，原業主仍持有漾日居另一伙複式戶，目前暫未有出售打算。

CCL連跌3周後按周微升0.2%

事實上，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL連跌3周後回穩，最新報164.18點，按周微升0.2%，數字反映7月7日政府公布放寬物業按揭成數當周的市况。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀預計，由於本港整體樓價短期反覆向下，今季有機會下試163點水平；至於本港大型銀行日前再度加息的影響，則將於下月底公布的CCL開始反映。

相關字詞﹕中原城市領先指數CCL 漾日居 方潤華 樂聲電子 賣殼

上 / 下一篇新聞